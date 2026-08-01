Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 755. Yıl Dönümü Anma Etkinliği düzenlendi

Bu yıl "Birlik İçin Sözümüz Var" temasıyla düzenlenen etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.

Programdan önce Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni ziyaret ederek, Aslanlı Çeşme'den su içen Ersoy, Hacı Bektaş Veli Türbesi'nde müzenin birimlerini gezdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'nin insanı, merhameti, şefkati, kardeşliği yücelten mesajlarının birer rehber olduğunu vurguladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Yetmiş iki millete bir nazarla bakmamızı tavsiye eden bu mesajlara sıkı sıkıya sarılarak milletimize ve tüm insanlığa hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin bir olalım, iri olalım, diri olalım çağrısı millet olarak ebedi kardeşliğimizin mayasıdır. Bu topraklar geçmişte olduğu gibi bugün de büyük gönül erenlerinin hak dostlarının iyiliği ve güzeli öğütleyen mesajlarına sahip çıkacak, dün olduğu gibi bugün de gelecekte de barış, huzur ve birlikte yaşama kararlılığını ilelebet muhafaza edecektir. 'Bu kapı sevgi, barış, kardeşlik, muhabbet kapısıdır' diyerek Hacı Bektaş Veli irfanı etrafında bir araya gelen herkese şükranlarımı sunuyorum. Eserleri, nasihatleri ve mesajlarıyla her zaman yol göstericilerimiz arasında yer alan Hacı Bektaş Veli ve tüm gönül erenlerini rahmetle yad ediyorum."

Bakan Ersoy, programda yaptığı konuşmada, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin ocağındaki cem halkasının daim olmasını dileyerek, ilim makamına asırlar boyu ulaşmış nice neferler sayesinde medeniyetin üç kıta yedi iklime yayılıp nizam vererek derin izler bıraktığını söyledi.

Ecdadın başarısının sırrının toprakları, şehirleri fethetmekten öte kalplerin kapısını açarak gönül yurdunun toprağına kök salmakta yattığını kaydeden Ersoy, şöyle konuştu:

"Rivayet edilir ki Yesevi ocağından 99 bin er böylesi fetihler için cihana salınmıştır. Hünkar Hacı Bektaş, bu irfan silsilesinin bir halkası, bu deryanın Anadolu'ya vuran engin bir dalgasıdır. Ve unutmamız gerekir ki onun geldiği dönem Moğol akınlarının gölgesinde umutsuzluğun gönüllere zincir vurduğu, korkunun aklı galebe çaldığı, fesat ateşinin harlandığı, bir olanların benlikle, cem olanların can derdiyle ayrı düştüğü bir dönemdir. Şimdi şöyle dönüp bir baktığımızda sanki 13. yüzyıl Anadolusu bugünün dünyasına aksetmiş gibidir. O yıllarda bu topraklara sirayet etmiş nefsi hastalıklar bugün ırkçılıkla, ötekileştirmeyle, hoşgörüsüzlükle şiddetini artırmış, küresel düzeyde insanlığın belini büker olmuştur. O halde hastalık belli, şifa da şifacı da bellidir. İnsanlığa gereken reçete açıktır, bir olalım, iri olalım, diri olalım."

"Bu kutlu yola revan olan herkesin yanında olmayı sürdüreceğiz"

Bakan Ersoy, Hacı Bektaş Veli'nin mirasının, kültür hazinesinin en kıymetli değerlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, Hünkar'ın insanı yaşatmayı merkeze alan, gönül yapmak, hak, adalet, paylaşmak ve birlikte yaşamaktan ödün vermeyen öğretisinin günümüzde de insanlığın yolunu aydınlattığını ifade etti.

Kültürün daima sahiplenilip yaşatılması, irfanın paylaşılması, gönüllerin aydınlatılması, muhabbetin zengin kılınması gerektiğini vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak medeniyet mirasımızın korunmasını, yaşatılmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Alevi-Bektaşi kültürü deyişleriyle, nefesleriyle, semahlarıyla, musikisiyle, erkanıyla, ocak sistemiyle ve sözlü geleneğiyle Anadolu'nun en köklü kültürel miraslarından biridir. Bu mirasın bilimsel yöntemlerle araştırılması, kayıt altına alınması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımızın yürüttüğü faaliyetler, bu kadim mirasın doğru anlaşılması ve güçlü biçimde geleceğe taşınması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu bilinçle can cana, omuz omuza yol almaya, birbirimizi sahiplenmeye, gönüller inşa ve ihya etmeye devam edeceğiz. Bu kutlu yola revan olan herkesin yanında olmayı sürdüreceğiz."

Etkinlikte, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı Serçeşme Vakfı Başkanı Hüseyin Hürrem Ulusoy, Şah Kalender Veli Ocağı Dedesi Ali Yahya Kalender ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin de birer konuşma yaptı.

Programda, Karacaahmet Sultan Dergahı Semah ekibi izlendi.