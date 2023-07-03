"Nermin Bir Aşk Hikayesi" oyununun İstanbul ön gösterimi AKM'de yapılacak
Endülüste 1900'lü yıllarda başlayıp Anadolu'ya uzanan bir aşk hikayesini konu alan "Nermin Bir Aşk Hikayesi" adlı dans tiyatrosunun İstanbul ön gösterimi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşecek.
İstanbul
Flamenko, Türk halk dansları, bale ve modern dansı birbiriyle buluşturan tek perdelik oyun, 14 Temmuz'da saat 20.30'da sahnelenecek.
Metehan Gözütok'un yazdığı hikayenin anlatıcılığını Nazlı Masatçı üstlenirken, ana karakter Nermin'i ise Rasime Öktem canlandıracak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.