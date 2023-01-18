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Kültür

Nef Filarmoni Orkestrası Nils Wanderer ve Cengiz Osmanov ile AKM'de konser verdi

Gayrimenkul markası Nef'in sanata destek vermek ve sanatseverleri bir araya getirmek üzere kurduğu Nef Filarmoni Orkestrası, İstanbul'daki konserinde dünyaca ünlü müzisyenlerle aynı sahneyi paylaştı.

Ömer Faruk Yıldız   | 18.01.2023
Nef Filarmoni Orkestrası Nils Wanderer ve Cengiz Osmanov ile AKM'de konser verdi

İstanbul

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Sahnesinde gerçekleşen konserin orkestra şefliğini Orhan Şallıel üstlendi.

Dünyaca ünlü Alman kontrtenor Nils Wanderer ile St. Peterbursg keman ekolünün önemli temsilcilerinden Cengiz Osmanov da orkestraya eşlik etti.

Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" operasından "Yaz" konçertosuyla açılan konserde Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, George Friedrich Handel ve Henry Purcell'in eserlerini yorumlandı.

"Amacımız daha önce klasik müzik dinlememiş seyircilere ulaşmak"

Konser öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan orkestra şefi Şallıel, Nef Filarmoni Orkestrasının ilk konserine çıktıklarını aktararak, orkestranın kuruluşuna ilişkin, "Sanatsal olarak nasıl bir çizgi benimseyebiliriz, daha önce yapılmamış bir şeyi nasıl yapabiliriz, dedik ve seyirciler bizim konserlerimizde daha değişik hissetsin fikriyle yola çıktık." dedi.

Şallıel, orkestranın performansı ve uyumundan son derece memnun olduğunun altını çizerek, "Nils Wanderer gibi değerli sanatçılarla tanıştık ve daha birçok sanatçıyla beraber sahne almayı planlıyoruz. Bu konser daha yolun başlangıcı." değerlendirmesinde bulundu.

İlk konserle İstanbul seyircisiyle tanışmayı amaçladıklarını vurgulayan Şallıel, "İstanbul'un klasik müzik seyircisi ve daha önce hiç klasik müzik dinlememiş seyircilere ulaşmak istedik. Bu konserlerin devamı gelecek. Seyircimizle kol kola girdiğimiz zaman daha güçleneceğiz." diye konuştu.

Solist Wanderer ise geçen yıl Adana'da verdiği konserin ardından Nef Filarmoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaşma teklifi geldiğini belirterek, İstanbullu dinleyicilerle buluşmaktan heyecan duyduğunu söyledi.

Genellikle barok ve dini müzikleri seslendirdiğine işaret eden sanatçı, “Barok ve modern müziği opera ile birleştirmeyi amaçlıyorum. Bugünkü konserde de barok müzikten örnekler seslendirdim.” ifadelerini kullandı.

"Müzik ile evrensel duygulara hitap ediyoruz"

Nef Yönetim Kurulu Üyesi Emine Timur ise toplumların bilinçlenmesi, zenginleşmesi ve güçlenmesi için sanata yatırımın kaçınılmaz olduğunu kaydederek, "Bir toplumun yaratıcılığa, özgün duygu ve düşüncelere verdiği değere baktığımızda, sanattaki gelişme ile ne kadar orantılı olduğunu görüyoruz." dedi.

Nef Vakfı ile yıllardır farklı alanlara yatırım yaptıklarını aktaran Timur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar yüzbinlerce insanın hayatına dokunduk. Spordan sanata, bilimden eğitime birçok alanda çalışma yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Sanatın en değerli dallarından müzik ile evrensel duygulara ve düşüncelere hitap eden Nef Filarmoni Orkestrası'nı sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz."

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