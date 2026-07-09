NATO Ankara Zirvesi'nde Türk müziği ve geleneksel kıyafetler dünya liderleri tarafından ilgi gördü NATO Ankara Zirvesi kapsamındaki etkinliklerde sahne alan sanatçılar, klasik Batı müziğinden Türk ve Türk dünyası ezgilerine uzanan repertuvarlarıyla Türkiye'nin kültürel diplomasisine sanatın evrensel dili aracılığıyla katkı sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen resmi programlarda, Bakanlığa bağlı sanat kurumları Türkiye'nin kültürel zenginliğini uluslararası protokolle buluşturdu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen etkinliklerde sahne alan sanatçılar, klasik Batı müziğinden Türk ve Türk dünyasının seçkin ezgilerine uzanan repertuvarlarıyla Türkiye'nin kültürel diplomasisine sanatın evrensel diliyle katkı sundu.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçılarının Zirve kapsamında sergilediği performansları, dünya liderleri de takdirle karşıladı.

Liderler yemeğinde sahne alan CSO Cello Yıldızları'nın konserinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sanatçıları tek tek tebrik ederek icra düzeyindeki başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Macron, topluluğu Fransa'da da dinlemek istediğini ifade etti.

Yemek programının kapanışında sahne alan Samida Grubu'nun çok dilli performansı da uluslararası konukların beğenisini kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump, grubun performansı sırasında topluluğa takdirini bir jestle gösterirken sanatçılara tebrik ifadesiyle memnuniyetini iletti.

Dört farklı topluluk görev aldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamındaki karşılama, lider görüşmeleri ve resepsiyon programlarında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçılarından oluşan dört farklı topluluk görev aldı.

Flüt, keman ve arptan oluşan CSO Trio, liderlerin karşılanması sırasında Jules Massenet'in "Meditation", Camille Saint-Saens'ın "Le Cygne" ve Johann Sebastian Bach'ın "Adagio" eserlerinin yanı sıra "Sarı Gelin" türküsünü seslendirdi.

Liderler yemeğinde sahne alan CSO Cello Yıldızları, "Katibim", "Şehnaz Longa" ve "Nihavent Longa" gibi Türk müziğinin seçkin eserlerinin yanı sıra dünya klasiklerinden oluşan geniş repertuvarıyla programa eşlik etti.

Yemek programının kapanışında sahne alan Samida Grubu, Türkçe, Romanca, Yunanca, İngilizce ve Arnavutça seslendirdiği eserlerle çok kültürlü bir atmosfer oluşturdu.

Dış Bahçe Resepsiyonu'nda ise Türk Dünyası Müzik Topluluğu, "Tatar Pınarı", "Bahçesaray Kaytarması" ve "Kültiginin Narası" gibi eserlerle Türk dünyasının ortak müzik mirasını uluslararası konuklarla buluşturdu.

Kültürel zenginliğin uluslararası misafirlere en zarif şekilde yansıtılmasına katkı sağlandı

Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün kadın sanatçılarından oluşan ney, kanun ve klasik kemençe triosu sahne aldı.

Programda "Tuti-i Mucize-guyem Ne Desem Laf Değil", "Rüzgar Uyumuş Ay Dalıyor Her Taraf Issız", "Fikrimin İnce Gülü", "Üsküdar'a Gider İken", "Sazkar Peşrev", "Rast Medhal" ve "Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü" gibi Türk musikisinin seçkin eserleri icra edildi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki resmi karşılamalarda ise Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu sanatçıları, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan geleneksel kıyafetlerle devlet başkanları ve eşlerini çiçeklerle karşıladı.

Karşılamalarda kullanılan geleneksel kıyafetler ve sanatçıların sunumu konuk heyetlerin beğenisini topladı.

Güney Kore heyeti sanatçılarla bir süre sohbet ederek kullanılan enstrümanları yakından inceledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de geleneksel kıyafetleri beğeniyle inceleyerek, sanatçılara teşekkür etti.

Zirve boyunca sergilenen müzik performansları ve geleneksel karşılama programları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin uluslararası misafirlere en zarif şekilde yansıtılmasına katkı sağladı.

"Sanatçılarımızın her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Zirvesi boyunca dünya liderlerini yalnızca diplomasiyle değil, ülkenin köklü kültür ve sanat mirasının zarafetiyle de ağırladıklarını belirtti.

Söz konusu sanatçıların, klasik müzikten Türk dünyasının eşsiz ezgilerine uzanan seçkin repertuvarlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve Çankaya Köşkü'nde Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğinin altını çizen Ersoy, şunları kaydetti:

"Karşılamalarda görev alan sanatçılarımızın geleneksel kıyafetleri ve icra ettikleri eserler, konuk devlet başkanları ile heyetlerinin takdirini kazandı. Kültürümüzü ve sanatımızı dünyanın en önemli uluslararası platformlarından birinde büyük bir başarıyla temsil eden tüm sanatçılarımıza gönülden teşekkür ediyor, her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyorum."