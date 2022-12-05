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Kültür

Myrleia Antik Kenti'nde yapılan sondaj kazılarında 2022 etabının sonuna gelindi

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti'nde yapılan sondaj kazılarında 2022 etabının sonuna gelindiği bildirildi.

Barış Yılmaz   | 05.12.2022
Myrleia Antik Kenti'nde yapılan sondaj kazılarında 2022 etabının sonuna gelindi

Bursa

Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Uludağ Üniversitesinin bilimsel katkılarıyla yapılan sondaj kazıları sonucunda açığa çıkarılan mozaiklerin korunması ve geleceğe taşınması için restorasyon ve konservasyon çalışmaları sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, yapılan çalışmalarla Myrleia şehrinin sur duvarlarına ulaşıldığını bildirdi.

Ekim ayında başlayan kazıların 2 aydır sürdüğünü belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Kentin teraslarına ait bölümlerinde araştırma kazıları yapıldı. Kentin tahmin edildiği gibi milattan önce 8. yüzyılda kurulduğu, ticaret açısından önemli bir kent olduğu, daha sonra Bizans ve Osmanlı dönemlerinde de kullanıldığı ortaya çıktı. Bulduğumuz sikkeler, kentin Roma İmparatorluğu döneminde ticaretin merkezlerinden biri olduğunu gösteriyor. Hatay, Gemlik, İstanbul, Trakya'da basılan sikkelere ulaştık. Bu, kentin ticari potansiyelini göstermesi açısından önemli ipuçları olarak karşımıza çıktı. Bundan sonra Bakanlığın izinleri ve belediyenin desteğiyle kazı çalışmalarına devam edilmesini istiyoruz. Burada sürdürülecek her türlü kazılarda bilimsel desteği vermeye hazırız."

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise, "Myrleia'yı geleceğe taşımak için yapacağımız daha çok iş var. Myrleia'yı el ele vererek Mudanya'ya, insanlığa ve geleceğe kazandıracağız." ifadesini kullandı.

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