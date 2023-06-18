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Kültür

Müzisyen Zeynep Öykü, New York'taki performansında yerli arp ile sahne aldı

İlk kez yerli arp üreten müzisyen Zeynep Öykü, New York'ta verdiği konserde Türk üretimi arp ile sahneye çıktı.

Ömer Faruk Yıldız  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Müzisyen Zeynep Öykü, New York'taki performansında yerli arp ile sahne aldı Fotoğraf: Zeynep Öykü/AA

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Öykü, New York Queens College'da Henry Purcell'in 5 perdelik "Peri Kraliçesi" operasında performans sergiledi.

Eserde Julliane Baird ve Christina Kay gibi barok opera stilinin önemli isimleri de yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öykü, ABD'de ilk defa Türk üretimi arp ile konser verildiğini belirterek, "Arp üretmek her zaman için büyük bir hayaldi ve şimdi bu üst düzey platformda ülkemi ve yerli üretimimizi de tanıtma fırsatı buldum." ifadelerini kullandı.

Öykü, Anatolian Harps adını verdikleri yerli arp için yurt içinden ve dışından çok sayıda talep geldiğine işaret ederek, "Türkiye turnesinde de ürettiğimiz Anatolian Harps'ı kullanacağım. Bilinenin aksine Türkiye, arp konusunda birçok ülkeden ileride." değerlendirmesinde bulundu.

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