Müzisyen Pavel Matckevich, 23 Şubat'ta İstanbul'da konser verecek
Evgeny Grinko orkestrasında yıllardır sergilediği başarılı performansıyla tanınan viyolist ve multi-enstrümantalist Pavel Matckevich, Avrupa ve Türkiye'de gerçekleştirdiği solo konserlerine devam ediyor.
İstanbul
Müziklerinde Türkiye'nin doğal güzelliklerinden ve manzaralarından ilham alan Matckevich, 23 Şubat saat 19.00'da Anadolu Hisarı Ahmet Mithat Efendi Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.
Johann Sebastian Bach ve Antonio Vivaldi'nin eserlerini kendi besteleriyle harmanlayan sanatçı, konserde repertuvarına Türkçe eserler de ekleyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.