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Kültür

Muş'ta usta öğretici, kullanılmayan kartonlardan yaptığı resimlerle geri dönüşüme dikkati çekti

Muş'ta yaşayan dekoratif el sanatları usta öğreticisi Mükerrem Sur, çevresinden topladığı kartonlardan kabartma ve kesme sanatını kullanarak yaptığı resimlerle sıfır atığa dikkati çekti.

İbrahim Yaldız  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
Muş'ta usta öğretici, kullanılmayan kartonlardan yaptığı resimlerle geri dönüşüme dikkati çekti Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Sur, Sıfır Atık Projesi'nden etkilenerek "Atık Değil Sanat" sergisi açmaya karar verdi.

Evinin bir odasını atölyeye dönüştüren Sur, 6 ay boyunca çevresinden topladığı kartonlardan yaptığı 32 resmi Kültür Merkezi'nde açtığı sergiyle sanatseverlerin beğenisine sundu.

Serginin açılışında konuşan Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, "Sıfır Atık Projesi"nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yurt genelinde sürdüğünü söyledi.

Sıfır atıkla ilgili Muş'ta bir çok projenin hayata geçirildiğini ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Böyle sanatsal faaliyetlerin açılışını yapmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Mükerrem Hanım kendi sanatını, yeteneğini ortaya koymak için bu eğitimi almış. Bunu da sıfır atıkla yapması çok güzel ve anlamlı. Çöplerin evde ayrıştırılması gerektiğini düşünenlerdenim. Kendi evimde de yıllardır organik ve inorganik çöplerim var. Halkımızdan ricamız bu şekilde evlerinde ayrıştırsınlar. Sıfır atığa ulaşmak çok zor ama mümkün olduğunca azaltmak çok önemli. Mükerrem Sur hocanın yaptığı çalışmaları, eserleri gördük. Son hali hiçbirimizin aklına gelmeyecek ölçüdeydi. Market kapılarının önünde çöpe atılmak için bırakılmış kartonların bugün nasıl hayat bulduğunu gördük. Sanatıyla birleştirerek her birine nasıl can verdiğine şahitlik ettik. Hocamıza teşekkür ediyorum."

Usta öğretici Sur ise Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesindeki "Sıfır Atık Projesi"nden ilham aldığını belirtti.

Sanatıyla bu konuya dikkati çekmek istediğini dile getiren Sur, şunları kaydetti:

"Mağazaların önünde karton biriktirdim. 'Atık değil sanat' sloganını seçtim. Sanat ve estetik kavramını atık malzemelerle buluşturdum. Türkiye'mize, ülkemize mal olmuş kişilerin resimlerini yapmaya çalıştım. Çöpe atılacak kartonları maket bıçağıyla keserek tablo haline getirdim. Tek tek sıyırarak süpürme, eskitme tekniğini kullandım. Bazı yerlerde de boya kullanarak iki boyutlu, üç boyutlu resimler yaptım. Bir tabloyu 2-3 günde tamamladım."

Serginin açılışına Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın eşi Suna Asya, Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ve çok sayıda davetli katıldı.

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