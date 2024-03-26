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Kültür

MSB'den "Cumhuriyet'in 100. Yılında Milli Savunma Bakanlığı" kitabı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Cumhuriyet'in 100. Yılında Milli Savunma Bakanlığı" adlı kitap çalışmasının tamamlandığını bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
MSB'den "Cumhuriyet'in 100. Yılında Milli Savunma Bakanlığı" kitabı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kitapta, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının tarihçelerine, Milli Savunma Bakanlarının öz geçmişleri ile Genelkurmay Başkanları ve Kuvvet Komutanlarının künye bilgilerine yer veriliyor.

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