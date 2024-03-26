MSB'den "Cumhuriyet'in 100. Yılında Milli Savunma Bakanlığı" kitabı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Cumhuriyet'in 100. Yılında Milli Savunma Bakanlığı" adlı kitap çalışmasının tamamlandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kitapta, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının tarihçelerine, Milli Savunma Bakanlarının öz geçmişleri ile Genelkurmay Başkanları ve Kuvvet Komutanlarının künye bilgilerine yer veriliyor.
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü münasebetiyle hazırlanan “Cumhuriyet’in 100. Yılında Millî Savunma Bakanlığı” adlı kitap çalışması tamamlanarak okuyucuların beğenisine sunuldu. Kitapta; Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet… pic.twitter.com/It4E1uXDAr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 26, 2024