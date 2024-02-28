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Kültür

Moskova'daki Uluslararası Bale Yarışmasından Türk dansçı Tahiroğlu'na ikincilik ödülü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara Devlet Opera ve Balesi balerini Nilay Tahiroğlu, Moskova'da düzenlenen bale yarışmasında ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
Moskova'daki Uluslararası Bale Yarışmasından Türk dansçı Tahiroğlu'na ikincilik ödülü

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Jüri başkan yardımcılığını Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk'ün üstlendiği Uluslararası Bale Yarışması Moskova'da düzenlendi.

Yetişkin kategorisinde 110 dansçının yer aldığı yarışmada, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı 20 yaşındaki Nilay Tahiroğlu ikinci oldu ve gümüş madalya almaya hak kazandı.

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