Moskova'daki Uluslararası Bale Yarışmasından Türk dansçı Tahiroğlu'na ikincilik ödülü
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara Devlet Opera ve Balesi balerini Nilay Tahiroğlu, Moskova'da düzenlenen bale yarışmasında ikinci olarak gümüş madalya kazandı.
Ankara
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Jüri başkan yardımcılığını Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk'ün üstlendiği Uluslararası Bale Yarışması Moskova'da düzenlendi.
Yetişkin kategorisinde 110 dansçının yer aldığı yarışmada, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı 20 yaşındaki Nilay Tahiroğlu ikinci oldu ve gümüş madalya almaya hak kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.