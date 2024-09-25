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Kültür

Modern müzik seyyahı Estas Tonne, İstanbul'da konser verecek

Kendisini yeni çağ ozanı olarak tanımlayan gitarist Estas Tonne, İstanbul'da sahne alacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Modern müzik seyyahı Estas Tonne, İstanbul'da konser verecek

İstanbul

%100 Müzik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Tonne, 28 Eylül'de Vera Müzik ve Eventation organizasyonuyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde konser verecek.

Dünyanın kültürel çeşitliliğinden ilham alarak müzik yapan Tonne, 20 yılı aşan müzik kariyerinde Michael Shrieve, Ali Ghamsari ve Peia Luzzi gibi önemli müzisyenlerle çalıştı.

Şimdiye kadar 9 stüdyo albümüne imza atan ünlü gitarist, 2017 yapımı "Everyone's Life" adlı komedi filminde de rol aldı.

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