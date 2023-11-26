Mirasımız Kudüs Uluslararası Karikatür Yarışması özel sergisi sanatseverlerle buluştu
Mirasımız Kudüs Uluslararası Karikatür Yarışması özel sergisi Taksim Cami Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.
İstanbul
Sergide Mirasımız Kudüs Derneği tarafından 2017 yılından bu yana düzenlenen yarışmalarda dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen eserlerin orijinalleri sanatseverlerle buluştu.
Açılışta AA muhabirine açıklamada bulunan Dernek Başkanı Muhammet Demirci, karikatürün etkili bir mesaj ulaştırma aracı olduğunu belirterek, "Biz bu aracı Kudüs Mescid-i Aksa davasını insanlığa ve dünyaya yaymak için bir girişimde bulunduk." dedi.
Demirci, Mirasımız Kudüs Uluslararası Karikatür Yarışması'nı şimdiye kadar 5 kez düzenlendiklerini, gelecek yıllarda bu geleneği devam ettireceklerini söyledi.
Mirasımız Kudüs yarışmasını düzenledikleri için belirli çevreler tarafından baskıya uğradıklarına dikkati çeken Demirci, "Siyonistlerin karikatürist birlikleri her yıl, 'Bu yarışmaya katılanlar bizim yarışmalarımıza katılamaz' şeklinde açıklama yapıyorlar. Tehditte bulunuyorlar, çok fazla mail atıyorlar." diye konuştu.
Uluslararası Karikatüristler Birliği Başkanı Ahmet Altay ise Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi gibi merkezi bir konumda serginin geniş kitlelere ulaşacağını dile gererek, "Zaten yarışmamıza da dünyanın her yerinden farklı din ve milletlerden sanatçılar katılıyor. Vicdanı olan insanların bir araya geldiği bir sanat etkinliği. Yarışmalara Kudüs özgürleşene kadar hatta sonrasında da devam edeceğiz. Tüm sanatseverleri sergiyi ziyarete bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Yarışmada her yıl "Mirasımız Derneği Özel Ödülü", "Necmettin Erbakan Özel Ödülü", "Selahaddin Eyyubi Özel Ödülü", "2. Abdulhamid Han Özel Ödülü" ve "Naci el Ali Özel Ödülü" ismiyle ödüller veriliyor.
Toplamda 88 eserlik seçkinin yer aldığı sergi, 7 Aralık'a kadar gezilebilecek.