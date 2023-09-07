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Kültür

Milli Saraylar Başkanlığının resim koleksiyonundaki eserler restore ediliyor

Milli Saraylar Başkanlığının Yıldız Şale yerleşkesinde faaliyet gösteren tablo restorasyon atölyesi, zengin resim koleksiyonuna ait eserleri yeniden sergilenebilir hale getiriyor.

Fatih Türkyılmaz  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Milli Saraylar Başkanlığının resim koleksiyonundaki eserler restore ediliyor Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz/AA

İstanbul

Atölyede, 19. yüzyıla ait, birbirinden farklı tarz ve ebatta 5 tablo üzerinde çalışılıyor. Tablolar restore edilirken bir yandan da eserlerin kime veya hangi ekole ait olduğuna dair araştırmalar devam ediyor.

Eserlerin restorasyon sürecine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Milli Saraylar Tablo Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi Sorumlusu Hatice Biga, yenilenmesi gereken tabloların atölyeye alındığını ve restore edildiğini söyledi.

Biga, restorasyon çalışmalarının her eserin ihtiyacı doğrultusunda yapıldığına dikkati çekerek "Her esere özel bir çalışma gerekir. Burası saraya hizmet eden bir yerleşke ve elimizdeki eserler de saray eserleri. Dolayısıyla hepsi çok kıymetli eserler. Milli Saraylar koleksiyonunda yer alan eserler." dedi.

Eserin hem sanatsal estetiği taşıdığına hem de belge değerinde olduğuna işaret eden Biga, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eserler geçmişte bir restorasyon çalışması geçirmiş, üzerindeki bozulmalara müdahaleler yapılmış olabiliyor. Fakat yapılan müdahalelerde kullanılan malzemeler sebebiyle yapılan müdahaleler belirgin bir şekilde ön plana çıkmış. O anlamda gelen eserle ilgili önce bir belgeleme aşamasına giriyoruz. Çünkü geçmişte yapılan uygulamalarla ilgili elimizde bir kayıt yok. Bizler eser elimize geldiğinde önce belgeleme işiyle başlıyoruz. Eserin üzerinde var olan bozulmaların tespit çalışmaları öncelikle yapılıyor. Belgeleniyor. Restorasyon çalışmalarına onun akabinde başlanıyor."

Restore edilen tablolar arasında "Yavuz Sultan Selim ve Şehzade", "Sultan III. Selim", "İstanbul Manzarası", "Müzisyen Kadınlar" ve "Kompozisyon" adlı eserler yer alıyor.

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