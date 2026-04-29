Dünya Fikri Mülkiyet Günü kapsamında The Marmara Taksim'de düzenlenen basın toplantısında ayrıca telif hakları, dijital dönüşüm, streaming (dijital akış) ekonomisi, yapay zeka kaynaklı riskler, lisanslama modelleri ve Türkiye'nin küresel müzik pazarındaki konumu ele alındı.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜ-YAP) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda müzik sektörüne ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

"Türkiye'ye yıllık 25-30 milyon avro getiriyoruz"

MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fikri mülkiyet haklarının ekonomik büyüklüğüne dikkati çekti.

Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini vurgulayan Ergül, "Fikri mülkiyet hakları için bacasız sanayi diyebiliriz. ABD yıllık yaklaşık 20 milyar dolar, Birleşik Krallık 12-13 milyar dolar, Fransa 7-8 milyar dolar, Almanya 4-5 milyar gibi telif toplarken, kültür altyapısı oldukça zengin olan Türkiye'nin de ilk 10'a girmesi için çalışıyoruz. Bugün pek çok ülkeye müzik, film ve dizi ihraç ediyoruz. Üç majör meslek birliği olarak yurt dışından Türkiye'ye yıllık ortalama 25-30 milyon avro getiriyoruz. Devletimizin desteğiyle bu rakamın önümüzdeki yıllarda 150-200 milyon avroya ulaşacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, müzik sektörüne ilişkin öne çıkan güncel meselelerden birinin de yapay zeka kullanımı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün, üreticinin ve sanatçının yerini alan üretken yapay zeka devrimiyle karşı karşıyayız. Bu, bugüne kadar karşılaşmadığımız türden bir değişim ve tüm dünya bu durum karşısında afallamış vaziyette. Biz bir yandan kendi önlemlerimizi alırken bir yandan da dünyayı takip ediyoruz. Yapay zekayı dijital dönüşüm gibi olumlu görüyorum ancak kontrol edilmediği takdirde sektöre büyük zararlar verebilir. Amacımız coğrafyamızın zengin kültürel potansiyelini dünya rekabetinde hak ettiği noktaya ulaştırmaktır."

"Problemleri ancak birlikte çözebiliriz"

MÜ-YAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Seyhan da müzik sektöründeki meslek birliklerinin ortak hareket etmesinin önemine değinerek, "Gelişen teknoloji karşısındaki problemleri ancak birlikte çözebiliriz." dedi.

Gelirleri artırmak ve var olan telifi eksiksiz toplamak için çalıştıklarını dile getiren Seyhan, bunun için eser sahipleri, yapımcılar ve ilgili kurumlarla birlikte sorunları çözmek amacıyla yaptıkları çalışmaları anlattı.

MÜ-YAP Genel Koordinatörü ve Müzik Sektöründe Bağlantılı Haklar Federasyonu (MÜZFED) Başkanı Bülent Forta ise müziğin küresel rekabette stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Forta, müzik ekonomisinin genellikle magazin üzerinden okunduğuna işaret ederek, "Ancak müzik bugün ulusların ciddi rekabet içinde olduğu büyük bir ekonomi ortaya çıkarıyor. Diğer sektörlerden farklı olarak, müzik aynı zamanda bir kültürel taşıyıcılık görevi üstleniyor. Meslek birlikleri arasındaki rekabeti bir kenara bırakıp güçlü bir iş birliği geliştirdik." değerlendirmesini yaptı.

Müzik sektörüne ilişkin veriler açıklandı

Toplantıda, Türkiye'nin fikri mülkiyet karnesi ve küresel sıralamadaki yeri üzerine hazırlanan kapsamlı sunumlar, katılımcıların konuşmalarıyla birlikte basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Sunumlarda Türkiye'nin müzik endüstrisinde yakaladığı büyüme ivmesi, küresel rekabetteki yükselişi ve Avrupa'nın en hızlı büyüyen müzik pazarlarından biri haline gelmesine dair değerlendirmeler yapıldı.

Açıklanan IFPI (Uluslararası Fonogram Endüstrisi Birliği) 2026 Küresel Müzik Raporu verilerine göre Türkiye, kayıtlı müzik gelirlerinde yıllık yüzde 60,1 büyüme kaydederek dünya ortalamasını yaklaşık 10 kat geride bıraktı.

Küresel sıralamada 9 basamak birden yükselerek 24. sıraya yerleşen Türkiye, Avrupa'nın en hızlı büyüyen pazarlarından biri oldu. Sektördeki toplam gelirin yüzde 87'den fazlası ise streaming (dijital akış) platformlarından sağlandı.

Eser sahiplerine yönelik telif sisteminin güçlendiği belirtilen toplantıda MESAM ve MSG’nin 2025 yılı itibarıyla 2,1 milyar liranın üzerinde dağıtım gerçekleştirdiği açıklandı. MÜ-YAP sunumunda ise 1 milyona yaklaşan plak ve CD satışlarıyla fiziksel pazarın yeniden canlandığına vurgu yapıldı.

Sektör temsilcileri tarafından her gün binlerce yapay zeka üretiminin platformlara yüklendiği de kaydedilerek, bu durumun gerçek sanatçıların gelirini tehdit ettiği vurgulandı.