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Kültür

Mersin'de, "Uzuncaburç Kültür Rotaları Projesi"nin açılışı yapıldı

Helenistik dönemin günümüze kadar korunmuş yapılarına sahip Mersin'deki Uzuncaburç Antik Kenti'nde "Uzuncaburç Kültür Rotaları Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Murat Pancar   | 30.10.2022
Mersin'de, "Uzuncaburç Kültür Rotaları Projesi"nin açılışı yapıldı Fotoğraf: Murat Pancar/AA

Mersin

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, etkinlik kapsamında ilk olarak antik kentteki çalışmalar hakkında kazı başkanı Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Aydınoğlu'ndan bilgi aldı.

Daha sonra "Uzuncaburç Kültür Rotaları Projesi"nin açılışını gerçekleştiren Pehlivan, projenin rota işaretlemesini de yaptı.

Pehlivan, gazetecilere, Uzuncaburç Antik Kenti'nin turizm, kültür ve doğa destinasyonu açısından önemli olduğunu söyledi.

Antik kentte çalışmaların devam ettiğini dile getiren Pehlivan, bugün proje kapsamında rota işaretlemesi yaptıklarını ifade etti.

Projenin önemine dikkati çeken Pehlivan, şöyle konuştu:

"Uluslararası standartlara göre yapılan kırmızı-beyaz işaretlemeyi yaptık. Toplamda 146 kilometre bir güzergaha tekabül ediyor. Burada gezi yapmak isteyen insanlar teknolojinin de nimetlerinden yararlanmak suretiyle bu rotalardan faydalanabilecekler. Cep telefonlarıyla tanımları yaptırıp nerede olduklarını hangi rotaya gideceklerini belirleyebilecekler. Rotanın sonunda da online sertifikalarını alabilecekler."

Pehlivan, projenin kent turizmine katkı sağlayacağını belirterek, amaçlarının Mersin'e 12 ay turist çekmek olduğunu kaydetti.

Pehlivan, daha sonra beraberindekilerle bir süre yürüyüş yaptı.

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