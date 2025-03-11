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Kültür

Mersin'de müzede korunan tarihi takı ve aksesuarlar sergide ziyaretçilerle buluştu

Mersin'de tarihleri milattan önce 2000'li yıllardan Cumhuriyet Dönemi'ne uzanan takı ve aksesuarların yer aldığı "Işıltının Hikayesi: Zamanın Kadınları ve Takıları" sergisi açıldı.

Mustafa Ünal Uysal  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Mersin'de müzede korunan tarihi takı ve aksesuarlar sergide ziyaretçilerle buluştu Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, "102. Yılda 102 Sergi: Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk Projesi" kapsamında düzenlenen sergi, Mersin Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçilerini ağırladı.

Dünya Kadınlar Günü temasının belirlendiği etkinlikte, müze envanterine kayıtlı 98 arkeolojik ve etnografik eser ilk kez sanatseverlerle buluştu.

Ziyaretçiler, tarihleri milattan önce 2000'li yıllardan Cumhuriyet Dönemi'ne uzanan, altın, gümüş, bronz, cam, taş ve metalden oluşan yüzük, küpe, kolye, bilezik, tepelik ve zülüflükleri inceleme fırsatı buldu.

Sergide, takıların yanı sıra Anadolu topraklarından dünyaya yayılan fibulalar, kemer tokaları, broşlar ve aynalar yer aldı.

Etkinliğe katılanlara, kadınların takılara olan tutkusu, bakış açısı, estetik anlayışı, eserlerin oluşturulmasında kullanılan malzeme zenginliği ve yapım tekniği konularında bilgiler sunuldu.

"Işıltının Hikayesi: Zamanın Kadınları ve Takıları" sergisi mayısın sonuna kadar gezilebilecek.

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