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Kültür

Melek Zeynep Bulut, yeni eseri "Duo" ile Londra Tasarım Festivali'nde

Mimar ve sanatçı Melek Zeynep Bulut'un "Duo" (İki) adlı eseri, Londra Tasarım Festivali'nde sanatseverlerle buluşacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Melek Zeynep Bulut, yeni eseri "Duo" ile Londra Tasarım Festivali'nde

Istanbul

Konuya ilişkin açıklamaya göre Bulut'un yeni çalışması, festival kapsamında 14 Eylül'de Londra'nın Greenwich ilçesinde yer alan Painted Hall'de sergilenecek.

Çalışma ayrıca festivalin "Dönüm Noktası Projeleri" arasında yer alacak.

Sanatçının kısa sürede iki uluslararası ödül alan ve çok ses getiren "Açık Anıtlar" serisinin bir parçası niteliğindeki "Duo", dualite kavramını yenilikçi bir bakış açısıyla ele alıyor.

Festival 22 Eylül'de sona erecek.

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