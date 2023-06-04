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Kültür

Meksika'da Türk Mutfağı Haftası'nın geleneksel lezzetleri tanıtıldı

Meksika'da, Türk Mutfağı Haftası’nın geleneksel Türk lezzetleri bölümü görkemli bir katılımla gerçekleştirildi.

Sinan Doğan  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Meksika'da Türk Mutfağı Haftası'nın geleneksel lezzetleri tanıtıldı

Bogota

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı kapsamında, Meksika'da Türk Mutfağı Günü etkinliği düzenledi.

Başkent Meksiko'da, Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde organize edilen gastronomi gününün amacının Türk mutfağının zenginliklerini tanıtmak ve Meksikalıları Türk lezzetleriyle buluşturmak niyetiyle özel bir "Türk Mutfağı Günü" etkinliğinin yapıldığı bildirildi.

Etkinlikte, Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabında yer alan mercimek köftesi, sarma, börek, şehriyeli Türk pilavı, bulgur pilavıo, mercibek çorbası, etli nohut, sultani bezelye zentinyağlı enginar, yoğurtlu semizotu, köz patlıcan, biber, kabak mezesi, kalbura bastı ve helva gibi muhtelif yemekler katılımcılara ikram edildi.

Programda konuşan Türkiye’nin Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ, Türk mutfağının her zaman ilgi çektiğini ve asırlık tarifleri bugünün mutfağında görmenin verdiği memnuniyeti dile getirdi.

Meksika YEE Temsilcisi, Salih Gültekin ise gastronomi alanındaki faaliyetlerle Meksika'da Türk mutfağını tanıttıklarını ve yoğun ilgiden son derece mutlu olduklarını belirtti.

Çok sayıda yerleşik Türk ve yabancı misafirin katıldığı etkinlikte, Asya, Ortadoğu ve Akdeniz mutfağından lezzetler Meksikalıların büyük beğenisini kazandı.






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