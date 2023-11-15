Dolar
28.67
Euro
31.17
Altın
1,971.58
ETH/USDT
1,991.00
BTC/USDT
35,821.00
BIST 100
7,703.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü dolasıyla Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda gerçekleştirilen resmi geçit töreninde konuşuyor
logo
Kültür

"Meksika Çıkmazı" 17 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak

Bugüne kadar 20 milyondan fazla dinlenmeye ulaşan mizah programı "Meksika Açmazı", film olarak 17 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
"Meksika Çıkmazı" 17 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak

İstanbul

Mecidiyeköy Torun Center'da galası gerçekleştirilen filmin başrol oyuncularından Anlatanadam lakabıyla bilinen İbrahim Türker, basın mensuplarına yaptıkları açıklamada, filmin 3 silahşorun birbirine silah doğrultup bir açmazın içinden çıkamadıklarını anlattığını söyledi.

Türker, "Meksika Açmazı" projesine ilk olarak podcast'le başladıklarını belirterek, "77 bölümle 20 milyon gibi güzel bir dinleyici sayısına ulaştık. Daha sonra bu projeyle YouTube'da geçtik. Orada da devam ediyoruz. Güzel bir kitlemiz var. Aşağı yukarı onlarla 70 oyun da sahneledik. Fakat bir film projesine dönüşme fikri ortaya atılınca teklifi kabul ettik. Çok da güzel oldu." dedi.

Filmin diğer başrol oyuncusu Mesut Süre galadan önce seyircili bir film izlemesi yaptıklarına işaret ederek, "4, 5 seansta aşağı yukarı 3 bin kişiyle bizi izleyen, bizi dinleyen seyircilerimizin kahkahalarla geri dönüşler yaptıklarını gördük. İçimiz çok rahat." diye konuştu.

Fazlı Polat ise filmin yenilikçi bir proje olduğunun altını çizerek, "Senaryoyu üçümüz yazdık. Biraz farklı bir kafa. Bizi sevenler, tanıyanlarımızın çok güleceği, bizle ilk defa karşılaşanların da şaşıracağı bir film oldu. Ben gelenlerin çok güleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Filmde kendi karakterlerini canlandıran üçlüye, Ecem Çalhan, İsmail Aksoy, Duygu Kocabıyık ve Nicholas Paul Facey eşlik ediyor.

Yönetmenliğini Alper Mestçi'nin, yapımcılığını Muhteşem Film ve TME Films'in ortaklaşa yürüttüğü filmin konusu özetle şöyle:

"Aldıkları bir iş teklifi üzerine farklı motivasyonlarla Kapadokya'ya giden Meksika Açmazı ekibinin kendilerini ardı arkası kesilmeyen komik olayların içerisinde bulmalarını konu alan filmde, üçlü birbirleriyle olan ilişkilerini sorguladıkları birçok açmaza düşerler. Dostlukları aşk, para, kıskançlık ve entrikalarla sınanır. Ancak yaşadıkları olumsuz deneyimlerin üstesinden, her zamanki gibi mizahın ve neşenin gücüyle gelirler."





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ekim ayında en fazla yağışı Rize, en az yağışı İzmir aldı
İstanbul'da "Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Konferansı"nda istişarenin önemi vurgulanacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yıl köylerin altyapısına 3,8 milyar liralık destek sağladı
Erzurum, Ardahan, Kars'ta soğuk hava ve kar etkili oldu
Bakan Özhaseki: Filistin'deki katliamı basit bir dille bile kınayamayan bir Avrupa ve Amerika var

Benzer haberler

"Meksika Çıkmazı" 17 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak

"Meksika Çıkmazı" 17 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak

"Birkaç Mısraymış Meğer" filmi 17 Kasım'da vizyona girecek

"Aşk Filmi", 1 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak

TRT yapımı "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisinin galası yapıldı

TRT yapımı "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisinin galası yapıldı
"Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası" vizyonda

"Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası" vizyonda
Atatürk ile Seyit Onbaşı'nın görüşmesinin anlatıldığı "Sağol Atam" filminin galası yapıldı

Atatürk ile Seyit Onbaşı'nın görüşmesinin anlatıldığı "Sağol Atam" filminin galası yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet