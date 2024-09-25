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Kültür

Mehteran Birliğinin son gösterisi Yıldız Sarayı'nda gerçekleşecek

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gelenek haline getirilen yaz dönemi mehteran gösterileri sona eriyor.

Ümit Aksoy  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Mehteran Birliğinin son gösterisi Yıldız Sarayı'nda gerçekleşecek

Istanbul

Milli Saraylar Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mehteran Birliği, haziranda başladığı gösterilerin sonuncusunu, yarın Yıldız Sarayı'nda gerçekleştirecek.

Yaz sezonu boyunca her salı Dolmabahçe Sarayı her çarşamba ise Topkapı Sarayı'nda sahne alan Mehteran Birliğinin son gösterisi Saray'ın I. Avlusu'nda saat 11.00’de başlayacak ve yaklaşık 30 dakika sürecek.

Geleneksel mehterin tarihi dokusuna uygun şekilde oluşturulan Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, gösteride "Segah Peşrevi", "Şehzade Süleyman Marşı", "Tarihi Çevir", "Mehterhane-i Hakani Marşı", "Ordu Marşı" ve "Hücum Marşı"ndan oluşan repertuvarı seslendirecek.

Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmalarının ardından 19 Temmuz'da kapılarını halka açan Yıldız Sarayı, çarşamba hariç haftanın her günü 9.00-17.30'da ziyaret edilebiliyor.

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