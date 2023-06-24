Dolar
25.24
Euro
27.49
Altın
1,921.11
ETH/USDT
1,891.70
BTC/USDT
30,692.00
BIST 100
5,582.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Medeniyetler şehri Mardin kültür turlarının bayram rotası oldu

Tarihi mekanları, inanç turizmindeki potansiyeli ve eşsiz lezzetleriyle yerli ile yabancı turistin kültür turları kapsamında sıkça ziyaret ettiği Mardin, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini geçirmek isteyenlerin de gözdesi oldu.

Halil İbrahim Sincar  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Medeniyetler şehri Mardin kültür turlarının bayram rotası oldu Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar/AA

Mardin

Tarihi eserlerin yanı sıra doğal güzellikleri ve gastronomisiyle ziyaretçileri cezbeden Mardin'de, yaşanan yoğunluk, turizmcileri sevindirdi.

Mardin'de tarihi sokak ve caddeler, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi, Deyrulzafaran Manastırı ile eski Mezopotamya'nın önemli kentlerinden biri olan Dara Antik Kenti gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekan, en fazla ziyaret edilen merkezlerinin başında geliyor.

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Gürgör, AA muhabirine, Mardin'de yeni açılan otel, konak ve misafirhanelerde yaklaşık 17 bin yatak kapasitenin bulunduğunu anlattı.

Mardin'in çok özellikli bir şehir olduğu için kurban bayramı tatilinde yoğun bir talep oluştuğunu aktaran Gürgör, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar yüzde 90'lara varan rezervasyonlarımızı aldık. Bayramın yüzde 100 kapasitede geçeceğini düşünüyoruz. Mardin'e gelmek isteyen misafirlerimizin erkenden rezervasyon yaptırmalarını rica ediyoruz. Çünkü doluluk oranlarımız her geçen gün yoğunlaşıyor. Bundan mutluyuz tabii ki. Mardin mistik, tarih kokan bir şehir. Hem kültür hem inanç turizminin meyvelerini alan bir şehir. Yapılan anketlerde 10'kişiden 7'si Mardin'i görmeyi tercih ediyor."

Mardin turizmcileri olarak her türlü hazırlıkları tamlamayarak gelecek misafirleri en iyi şekilde ağırlamayı istediklerini belirten Gürgör, " Son yıllarda özelikle bayram tatilleri, özel günlerde Mardin yüzde 100 doluluk oranları ile geçiriyor. Dış pazarda da ciddi bir talepler gelmeye başladı." ifadelerini kullandı.

"Bayram tatilinin 9 gün olması iyi bir avantaj oldu"

Gülizar Grup Büyük Mardin Oteli Genel Müdürü Mustafa Altun da tarihi kentte 54 oda ile hizmet verdiklerini, Kurban Bayramı tatilinde doluk oranlarının beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi.

Farklı kültürleri bünyesinde barındıran tarihi kentin her geçen yıl yıldızının daha da parladığını vurgulayan Altun, "Bayram tatilinin 9 gün olması iyi bir avantaj oldu. Hem gelen misafirlerimizin rahatça gezmeleri hem de turizm sektörü için iyi oldu. Şu anda doluluk oranlarımız yüzde 80'leri geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Air Defender tatbikatını tamamlayan Türk Hava Kuvvetleri personeli yurda döndü
Adalet Bakanı Tunç, stajyer avukatların taleplerini dinledi
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bayram tatilinde yol güvenliği 30 bin 529 personelle sağlanacak
Bayramı fırsata çeviren gezi tutkunları Doğu Ekspresi'nde yoğunluk oluşturdu

Benzer haberler

Medeniyetler şehri Mardin kültür turlarının bayram rotası oldu

Medeniyetler şehri Mardin kültür turlarının bayram rotası oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Meslek lisesi öğrencileri tatilde okul okul dolaşarak arızalı akıllı tahta onarıyor

Hurdacı kardeşler kurdukları "atık müzesi" ile geri dönüşüme dikkati çekiyor

Hurdacı kardeşler kurdukları "atık müzesi" ile geri dönüşüme dikkati çekiyor
Antalya, geçen yıla göre artan turist sayısıyla 16 milyon hedefine ilerliyor

Antalya, geçen yıla göre artan turist sayısıyla 16 milyon hedefine ilerliyor

Diyarbakır'da soluk borusuna şeker kaçan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Diyarbakır'da soluk borusuna şeker kaçan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet