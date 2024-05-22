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Kültür

Mardin'de kırsal okulun öğrencileri "Köyden indim uzaya" adlı oyunu sahneledi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan esinlenen kırsal okulun öğrencileri, "Köyden indim uzaya" adlı oyunu sahnelendi.

Halil İbrahim Sincar, Beşir Şavur  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Mardin'de kırsal okulun öğrencileri "Köyden indim uzaya" adlı oyunu sahneledi Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar/AA

Mardin

Kırsal Akkoç Mahallesi'ndeki Akkoç İlkokulu Müdür Vekili öğretmen Elif Naime Aksu ile ana sınıfı öğretmeni Songül Coşkun, 22 öğrencileri ile tiyatro oyunu hazırladı.

Yaklaşık 3 ay süren hazırlıkların ardından öğrenciler, Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda, sıfır atık geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları kostümler ve dekorla sahne aldı.

Oyunu Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin ve eşi Emine Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş, öğretmen, öğrenci ve veliler ilgiyle izledi.

Öğretmen Aksu, gazetecileri yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı "Birleşen Yürekler Projesi" kapsamında Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'dan ilham alarak oyunu hazırladıklarını söyledi.

Sahne tasarımı dekor ve bazı kostümler için de Sıfır Atık Projesi'nden yararlandıklarını belirten Aksu, "Çöp poşetinden televizyon, gazetelerden gezegen dekorları ve kostümleri yaptık. Şişelerden uydular yaptık." ifadelerini kulladı.

Öğrencilerinin sahneledikleri oyuna yoğun ilgi gösterilmesinin kendilerini memnun ettiğini aktaran Aksu, şöyle konuştu:

"Oyunumuzda, köy okulu öğrencilerinden Alper isimli öğrencimiz uzaya çıkarak, uzaylılarla iletişim kuruyor. Ayrıca, oyunda bölgemizi ve Türk kültürünü tanıtıyoruz. Çocuklar çok heyecanlı, onlar için çok farklı bir deneyim oldu. Çocuklarımızın odaklanması, okuma yazma alışkanlıkları, matematik becerileri bile tiyatro sayesinde gelişti. Köy okullarımızdaki çocuklar için Gezeravcı'yı ilham aldık. Onu da okulumuzda bir gün misafir etmek isteriz. Çocuklarımızın ufkunu geliştireceğini düşünüyoruz."

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