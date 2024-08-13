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Kültür

Malezya ziyaretçilere ölüm, trajedi ve felaket yerlerini içeren "karanlık turizm" fırsatı sunuyor

Malezya ülkeye gelen ziyaretçilere ölüm, trajedi ve geçmişteki karanlık olaylarla ilişkili yerlere yapılan yolculuk olarak tanımlanan "karanlık turizm"in kapılarını açıyor.

Ayşe İrem Tiryaki, Lejla Biogradlija  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Malezya ziyaretçilere ölüm, trajedi ve felaket yerlerini içeren "karanlık turizm" fırsatı sunuyor

Ankara

MalayMail'e konuşan Malezya Kültür Sanat ve Turizm Bakanlığına bağlı Malezya Turizm Ajansı Genel Direktörü Manoharan Periasamy, son dönemde uluslararası anlamda dikkati çeken "karanlık turizm"e ilişkin ülkesinin yeni stratejisini açıkladı.

Karanlık turizmin Malezya'nın tarihi ve mirasının korunmasına önemli ölçüde katkıda bulunacak bir trend olduğunu düşünen Manoharan, "Bu sektörü daha da geliştirmeye ve Malezya'yı karanlık turizmde önde gelen bir merkez haline getirmeye kararlıyız." dedi.

Malezya'da 1900'lü yıllarda inşa edilen ve çeşitli efsanelere konu olan Kellie'nin Kalesi (Kellie's Castle) ve Güneydoğu Asya'nın en büyük savaş müzesi olarak nitelenen Penang Savaş Müzesi gibi yerleri kapsayacağını belirten Manoharan, ziyaretçilerin mücadele, direnç ve dönüşüm dönemlerini keşfetmelerine olanak tanıyacağını belirtti.

Karanlık turizm ölüm, trajedi, tarihi acı ve felaketlerle bağlantılı yerleri ziyaret etme trendini ifade ediyor.

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