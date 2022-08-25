Dolar
18.17
Euro
18.11
Altın
1,756.02
ETH/USDT
1,703.10
BTC/USDT
21,565.00
BIST 100
3,136.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Malazgirt Zaferi üç boyutlu illüstrasyonlarla anlatıldı

"Bin Yılın Savaşları 1071 Malazgirt" adlı eserde Malazgirt Zaferi, üç boyutlu illüstrasyon çizimler, döneme ait haritalar ve görsellerle anlatıldı.

Ahmet Esad Şani   | 25.08.2022
Malazgirt Zaferi üç boyutlu illüstrasyonlarla anlatıldı

İstanbul

Bozdağ Yayınlarından yapılan açıklamaya göre, 13 kitaptan oluşacak "Bin Yılın Savaşları" serisinin ilk kitabı okuyucuyla buluştu.

Prof. Dr. Erkan Göksu'nun kaleme aldığı çalışmada, Malazgirt Zaferi'nin nedenleri, gerçekleşme şekli ve sonuçları kapsamlı biçimde ele alınıyor.

Kitapta üç boyutlu illüstrasyon çizimleri, döneme ait haritalar, savaş aletleri görselleri, savaşın yaşandığı mekanların fotoğraflar yer alıyor.

Bozdağ Yayınları, "Bin Yılın Savaşları" serisine ait "İstanbul'un Fethi 1453" ve "Preveze" kitaplarının yanı sıra film endüstrisi ve tarih alanlarında da çeşitli yayınları okuyucuyla buluşturacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta bölge valileriyle bir araya geldi
Bilal Erdoğan: Ahlat ve Malazgirt, Anadolu topraklarını vatan yapan hikayenin ve değerlerin nirengi noktası
İkna yoluyla 1 terörist daha teslim oldu
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta bölge valileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta bölge valileriyle bir araya geldi

Malazgirt Zaferi üç boyutlu illüstrasyonlarla anlatıldı

Bilal Erdoğan: Ahlat ve Malazgirt, Anadolu topraklarını vatan yapan hikayenin ve değerlerin nirengi noktası

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz
Malazgirt Zaferi etkinliklerine katılan çocuklar "Köyvivor" parkurunda eğlendi

Malazgirt Zaferi etkinliklerine katılan çocuklar "Köyvivor" parkurunda eğlendi
Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü coşkusu TRT'de kutlanacak

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü coşkusu TRT'de kutlanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet