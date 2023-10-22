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Kültür

Malatya'da, Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkezi inşası sürüyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkezi'nin yapım çalışmaları devam ediyor.

Volkan Kaşik  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
Malatya'da, Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkezi inşası sürüyor

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 19'ncu kültürel mirası olarak UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Arslantepe Höyüğüne gelen ziyaretçilerin talep ve isteklerini karşılamak amacıyla inşasına başlanan alandaki çalışmalar hızla sürüyor.

Belediye tarafından hazırlanan proje kapsamında karma inşaat tekniğiyle yapılan tanıtım ve karşılama merkezinde, ören yerinin kronolojik tarihini anlatan simülasyon odası ile çeşitli aktivitelerin gerçekleştirileceği mekanlar yer alacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, merkezde incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, çalışmaların kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Tanıtım ve karşılama merkezinin ziyaretçilere ve Malatya'ya hayırlı olmasını temenni eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Malatya'da özellikle tarihin ayağa kaldırılmasını kendimize görev edindik. Malatya'daki bütün tarihi eserlerin, kültürel varlıkların soyut ve somut kültürel varlıkların hepsini ayağa kaldırmak için çalışmalar yürütmekteyiz. Türkiye'nin 19'uncu Kültürel Mirası olan ören yerimizde dünya insanlık medeniyetinin başladığı Arslantepe Höyüğü Tanıtım ve Karşılama Merkezi medeniyetimize ve geçmişimize layık bir şekilde sosyal donatılarıyla, simülasyon ve karşılama merkezleriyle mütenasip bir şekilde yapılması noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah en kısa süre içerisinde de Malatya'mızın ve turizmin hizmetine sunmuş olacağız."

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