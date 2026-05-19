Emel-Serdar Yılmaz çiftinin üç çocuğundan en küçüğü olan Buğlem'e ilk lösemi teşhisi henüz 2,5 yaşındayken konuldu.

Küçük yaşta başladığı tedavi sürecini kemoterapiyle geride bırakan Buğlem, yıllar sonra hastalığın yeniden nüksetmesiyle ikinci kez lösemi tedavisi gördü.

6 yaşında yeniden hastaneye yatmak zorunda kalan Buğlem Yılmaz, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kaldığı süreçte resim yapmaya başladı.

Hastane odasında eline aldığı kalemler ve fırçalar, zamanla Yılmaz'ın en büyük motivasyon kaynaklarından biri haline geldi.

Kök hücre nakliyle lösemiyi yenen 14 yaşındaki Yılmaz, tedavi sürecinin ardından resim alanında kendini geliştirerek ilk kişisel sergisini açtı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 2024'te çocuklarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, annesi Tenzile Erdoğan ile olan fotoğrafının kara kalem çalışmasını armağan eden Buğlem Yılmaz, o dönemde hayalini kurduğu ikinci kişisel sergisi için çalışmalarını tamamladı.

Gördüğü tedavilerin ardından lösemiyi geride bırakarak yalnızca rutin kontrollerine devam eden Buğlem, doğa ve hayvan sevgisi temalı ikinci kişisel resim sergisini ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.

"Fırçalarımla, kalemlerimle kendi hayatımı güzelleştirdim"

Yılmaz, hastane sürecinde resmin kendisi için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "İlk teşhisim 2,5 yaşındayken konulmuştu. Löseminin ne olduğunu bile bilmiyordum. Hastane odasını evim gibi gördüm. Hastalığı yendikten sonra tam hayatım güzelleşiyor derken hastalık 6 yaşında tekrar yakalamıştı. Biraz daha büyüdüğüm için hastalığı kabullenmem daha kolay olmuştu. Hastalık sürecinde güçlü duracağıma kendime söz vererek fırçalarımla, kalemlerimle kendi hayatımı güzelleştirdim." dedi.

Resim yapmanın hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Yılmaz, "Resim yaptıkça içimde sanki kelebekler uçuşuyor. Beni iyileştiriyor, bana çok iyi geliyor." ifadesini kullandı.

Tedavi gördüğü süreçte hastanede yaptığı resimlerini doktorlarına hediye ettiğini anlatan Yılmaz, öğretmenlerinin kendisine sık sık "Bu çocuk büyüyünce ressam olacak" dediğini, bu sözleri duydukça resme daha fazla bağlandığını ifade etti.

Yılmaz, hastalığını resimle birlikte geride bıraktığını, bu süreçte resim kursuna başladığını ve kendisini geliştirerek 2023'te ilk kişisel sergisini açtığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan'ın resmini hediye etmişti

Gelecekte ressam olmak istediğini ifade eden Yılmaz, "Hastaneden itibaren kendimi resimlerimle ayağa kaldırdım. Lösemili arkadaşlarımın da pes etmesini istemiyorum. Resimle, sanatla ayağa kalkın. Gelecekte Paris'te Eyfel Kulesi'nin altında ressam olarak en büyük sergimi açmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 2 yıl önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 23 Nisan programına temsili Milli Eğitim Bakanı olarak katıldığını anımsatan Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımıza annesi Tenzile Erdoğan hanımefendi ile olan kara kalem resmini hediye ettim. Kendisi çok duygulandı, ben de çok duygulandım. Gerçekten unutulmaz bir andı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sergisine gelme sözü verdiğini belirten Buğlem Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanım 2 yıl önce size bahsettiğim o sergimin bütün hazırlıklarını bitirdim ve hayallerimi gerçekleştirmeye çok yakınım. Sergimin açılışını sizinle birlikte yapmayı ve bu özel günü Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirmeyi çok istiyorum. Beni kırmayıp hayallerime ortak olursanız çok mutlu olurum." dedi.

Sergi için 40 eserin hazır olduğunu bildiren Yılmaz, serginin doğa ve hayvan sevgisi temalı olacağını söyledi.