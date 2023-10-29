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Kültür

Londra'daki Cumhuriyetin 100. yılı konserinde Yalçın Tura'dan dünya prömiyeri

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, çağdaş Türk müziğinin önemli bestecilerinden Yalçın Tura'nın piyano konçertosunun dünya prömiyeri Londra'da gerçekleştirildi.

Behlül Çetinkaya  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Londra'daki Cumhuriyetin 100. yılı konserinde Yalçın Tura'dan dünya prömiyeri Fotoğraf: Behlül Çetinkaya/AA

Londra

Londra Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği ve Londra Oda Orkestrası işbirliğiyle gerçekleştirdiği konser, Kraliyet Müzik Koleji'nin Amaryllis Fleming Konser Salonu'nda yapıldı.

Konser öncesi izleyicilere seslenen Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün sadece Türkiye'de değil tüm dünyada kutlandığını söyledi.

Özellikle Cumhuriyet'in ilk yılları olan 1920'lerin zor geçtiğini söyleyen Ertaş, "Ancak Türk milletinin azim ve çalışkanlığı ile Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyoner liderliği sayesinde canlı ve modern bir ülke kurduk." diye konuştu.

Yalçın Tura'nın en yeni piyano konçertosunun dünya prömiyeri olan konserin şefliğini İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Orkestra Şefi Hasan Niyazi Tura yaptı.

Piyanist Pınar Çelik Warsi'nin de solist olarak sahne aldığı konserde Hasan Uçarsu, Ralph Vaughan Williams, George Butterworth ve Frederick Delius'un klasik eserleri de icra edildi.

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