Libya'daki Yunus Emre Enstitüsü Türkçe kurslarında ilk mezuniyet heyecanı

Trablus'taki YEE Merkezinde, A1 seviyesindeki Türkçe kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Türkçe öğrenimine yeni başlayan öğrencilerin de katıldığı törende, mezun öğrenciler ile yeni kursiyerler bir araya geldi.

Törenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan YEE Trablus Koordinatörü Ahmet Yusuf Özdemir, YEE Türk Kültür Merkezinin bir yılı aşkın süredir Trablus'ta faaliyet gösterdiğini ve Türkçe kurslarının ilk mezunlarını verdiğini söyledi.

Öğrencilerin önemli bir kısmının Türkiye'ye ilgisinin olduğunu dile getiren Özdemir "Bugün itibarıyla Trablus'ta bir ilke imza attık ve A1 kurunda ilk mezunlarımızı vermiş olduk. İlk seviye Türkçe kursunu başarıyla tamamlayan 7 öğrenciye sertifikalarını takdim ettik." dedi.

Yeni dönem Türkçe kursları için 40'a yakın kayıt alındı

Özdemir, ilk kurdan mezun olan öğrencilerin Türk kültürü ve Türkiye'ye olan sevgilerini Türkçe öğrenerek devam ettirdiğini dile getirdi.

Yeni dönem için Türkçe kurslarına 40'a yakın kayıt aldıklarını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"YEE Türk Kültür Merkezi olarak kültür-sanat faaliyetlerimizin yanında Türkçe'ye de önem veriyoruz. Yeni açılan kurslarımıza önceki döneme göre çok fazla yoğun bir talep var. Halihazırda 40'a yakın kişi kayıt olmuş durumda. Yeni açılacak kurslarımızla bu sayının giderek artacağını umuyoruz."

YEE Trablus Türk Kültür Merkezi Eğitim Koordinatörü Abdullah Ayvalı da Türkçe kurslarına kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceden Türk kültürüne aşina olarak buraya geldiğini söyledi.

Merkezde Türk kültürü ile Türkçeyi tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçladıklarını dile getiren Ayvalı, bu dönem daha fazla kayıt aldıklarını anlatarak, "Şu an 40'a yakın kayıt yaptıran öğrencimiz var. Bunlar A1 ve A2 seviyelerinde. İlk seviyeyi bitirenler artık A2'den devam edecek. Tüm öğrencilerimizi son seviyeye kadar ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi ve Türkçeyi çok seviyorum

İlk seviye Türkçe kursunu başarıyla tamamlayan Trablus Üniversitesi İnşaat Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Abdusselam Amir, ilk seviye Türkçe kursunu başarıyla tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'yi ve Türkçeyi çok sevdiğini söyleyen Amir, "Türkiye'ye gelip gidiyorum zaten, Uçak Mühendisliği bölümünü tamamladıktan sonra Türkiye'de yüksek lisans ve doktora eğitimi almak istiyorum." dedi.

Amir, Türkçe derslerinde ilk başta zorlandığını ama sonra alıştığını ve tüm seviyeleri tamamlayarak Türkçesini iyi bir seviyeye getirmeyi hedeflediğini ifade etti.

"Türkçe öğrendikten sonra Türkiye'yi daha çok sevdim"

İlk seviye sertifikasını alan Trablus Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi öğrencisi Esra Muhammed, YEE'de Türkçe öğrenmeye başlamadan önce çevrim içi ortamda bir süre Türkçe öğrendiğini ve Türkiye'de yüksek lisans eğitimi almak istediğini söyledi.

Türkçe öğrenmek için çok sayıda Türk dizisi izlediğini aktaran Esra, "Türkçe zor değil, çok eğlenceli bir dil. Osmanlı çok uzun süre buradaydı ve iki toplumun kültüründe çok ortak nokta var. Türkçe öğrendikten sonra Türkiye'yi daha çok sevdim çünkü daha yakın hissediyorum." diye konuştu.