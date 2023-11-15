Dolar
28.67
Euro
31.12
Altın
1,972.85
ETH/USDT
1,987.90
BTC/USDT
35,838.00
BIST 100
7,665.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen "Filistin İçin Tek Yürek" temalı “Lider Eşleri Zirvesi”nde konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Kültür

Kuzey Makedonya'da "Mustafa Kemal Atatürk Anı Evi" kurulacak

Kuzey Makedonya hükümeti, ulusal kurum olarak "Mustafa Kemal Atatürk Anı Evi" kurma kararı aldı.

Dzihat Aliju  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Kuzey Makedonya'da "Mustafa Kemal Atatürk Anı Evi" kurulacak

Üsküp

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, 199. hükümet oturumunda, Kültür Bakanlığının teklifi üzerine ülkenin batısında bulunan Merkez Jupa Belediyesine bağlı Kocacık köyünde "Mustafa Kemal Atatürk Anı Evi" Ulusal Kurumu kurulmasına karar verildi.

Açıklamada, "Bu kararla, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve eserlerinin yanı sıra Kuzey Makedonya Cumhuriyeti için önem taşıyan diğer etnolojik ve tarihi objelerin araştırılması, toplanması, düzenlenmesi, mesleki ve bilimsel olarak işlenmesi, incelenmesi, muhafaza edilmesi, yayınlanması amaçlanıyor." ifadesine yer verildi.

Merkez Jupa Belediyesine bağlı Kocacık köyünde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilerek 19 Mayıs 2014'te hizmete açılan Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin Anı Evi de bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürdü
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 2023 yılı ocak-eylül döneminde ülkemizi 45,2 milyon kişi ziyaret etti
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı
Van'da yüksek kesimler beyaza büründü
Milli Savunma Bakanı Güler: Yunanistan ile görüşmeler gayet olumlu geçti

Benzer haberler

Kuzey Makedonya'da "Mustafa Kemal Atatürk Anı Evi" kurulacak

Kuzey Makedonya'da "Mustafa Kemal Atatürk Anı Evi" kurulacak

"Huriye nine" Atatürk'ü gördüğü günü unutamıyor

Büyük Önder Atatürk, Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı

Rus ressam Alexander Samsonov, Atatürk sevgisini eserlerine yansıtıyor

Rus ressam Alexander Samsonov, Atatürk sevgisini eserlerine yansıtıyor
Anıtkabir'in özel askerleri: Saygı nöbetçileri

Anıtkabir'in özel askerleri: Saygı nöbetçileri
Atatürk'ün ebedi istirahatgahı: Anıtkabir

Atatürk'ün ebedi istirahatgahı: Anıtkabir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet