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Kültür

Kuveyt Milli Kütüphanesi’nde Türkçe yayınlar bölümü açıldı

Kuveyt Milli Kütüphanesi’nde Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçiliğinin hediye ettiği 330 kitabın yer aldığı Türkçe yayınlara özel bölümün açılışı yapıldı.

Ömer Erdem  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
Kuveyt Milli Kütüphanesi’nde Türkçe yayınlar bölümü açıldı

İstanbul

Kuveyt resmi ajansı KUNA’ya göre, Türkçe yayınlar bölümü, Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez ve Kuveyt Ulusal Kütüphanesi Müdiresi Siham el-Azmi'nin de katıldığı törenle açıldı.

Açılışta konuşan Büyükelçi Sönmez, "İki dost ülke arasında kültür ve bilginin yayılması, alışverişi ve kültürel yakınlaşma için Kuveyt Kültür, Sanat ve Edebiyat Ulusal Konseyi ve Kuveyt Ulusal Kütüphanesi ile yapılan iş birliğinden memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Azmi de Kuveyt Milli Kütüphanesi'nin Kuveyt ile çeşitli kültürler arasında bir köprü görevi gördüğünü söyledi.

Kütüphanede ilk kez Türkçe kitaplara özel bir bölüm açılmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Azmi, "Bu, değişim, kültürler arası yaşam ve etkileşimin dünya halkları arasındaki dostluğu, barışı ve işbirliğini yaymanın en kısa yolu olduğuna dair inancımızı doğrulayan kıymetli bir vesiledir." dedi.

Bu çalışmanın, Türkiye’deki kültür merkezleri ve kütüphanelerle işbirliği yapılarak kadim ve zengin Türk kültürüne geniş bir kapı açacağını umduğunu dile getiren Azmi, açılışın iki halk ve ülke arasındaki ilişkilerin büyümesi ve istikrarına da katkı yapacağını sözlerine ekledi.

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