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Kültür

"Kutsal Yolculuk: Hicret" belgeselinin tanıtım videosu yayınlandı

Hz. Muhammed'in Hicret yolculuğunu yerinde anlatan ilk belgesel, "Kutsal Yolculuk: Hicret"in fragmanı yayınlandı.

Ömer Faruk Yıldız  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
"Kutsal Yolculuk: Hicret" belgeselinin tanıtım videosu yayınlandı

İstanbul

Yönetmen koltuğunda Hakan Karadağ’ın oturduğu belgeselin anlatımını Fatih Karaboğa yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karadağ, 8 günlük zorlu yolculukta Hz. Muhammed'in ayak izinden tüm gerçekliği yeniden yürüyerek anlattıklarını kaydederek, "Ekibimiz yolculuk sırasında birçok zorlukla karşılaştı. 480 kilometrelik yolculuğun büyük kısmını yaya yapan ekip, Peygamber Efendimizin yaşadığı tüm zorlukları yerinde deneyimledi ve kayda aldı. Peygamber Efendimizin döneminde yapılan deve derisinden ayakkabıları giyerek aynı zorluğu deneyimlemek istedi. Karaboğa yolculuk süresinde iki çift ayakkabı eskitti." ifadelerini kullandı.

Karadağ, belgesel ekibinin, Hz Muhammed'in kaldığı Sevr Mağarası'na elektrik götürerek ilk defa çekim yaptığının da altını çizdi.

Belgeselde Hicret güzergahı, İbn-i İshak, İbn-i Hibban, Taberi, İbn-i Kesir, Biladi, İdrisi ve Ensari gibi ünlü siyer tarihçilerinin eserlerinden yola çıkarak yer isimleri belli 41 mekan yer alıyor.

Filmin yapımını No23 Prodüksiyon, yapımcılığını ise Tuğba Tuna Bilgin üstlendi.

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