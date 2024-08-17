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Kültür

Kütahya'daki Tavşanlı Höyük kazısında yaklaşık 4 bin yıllık mühür bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde devam eden arkeolojik kazıda, yaklaşık 4 bin yıl öncesine ait silindir şeklinde mühür gün ışığına çıkarıldı.

Alibey Aydın  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Kütahya'daki Tavşanlı Höyük kazısında yaklaşık 4 bin yıllık mühür bulundu

Kütahya

Havadan yapılan çekimlerde kalp şeklinde görüldüğü için "Kütahya'nın kalbi" olarak anılan Tavşanlı Höyük kazısı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Fidan başkanlığında sürüyor.

Bölgede yapılan çalışmalarda, Koloni Çağı'nın sonlarına doğru gerçekleşen saldırı sonucu tamamen yakılıp yıkıldığı belirlenen antik yerleşim bölgesinde yaklaşık 4 bin yıllık mühür keşfedildi.

Orta Anadolu'nun büyük ticaret merkezleri Kültepe ve Acemhöyük'teki gibi seramik mühürlere Tavşanlı'daki kazıda da rastlanması, antik dönemde doğu ile batı arasında başka ticaret yollarının varlığını kanıtlayan bir keşif olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Tavşanlı Höyük'ün bulunduğu alanın antik dönemdeki ekonomik ağların bir parçası olduğunu, Batı Anadolu'nun ticaret yolları üzerinde stratejik bir konumda yer aldığını gösteriyor.

Geçmişi 8 bin 100 yıl öncesine uzanan Tavşanlı Höyük'te, Tunç Çağı'nda 3 bin 700 yıl önce bölgeye yapılan saldırıda yakılıp yıkılan evlerinden kaçamayıp ölen iki insana ait olduğu belirtilen iskeletlerden birinde karbonize (çok yüksek ısıda hızlı yanarak insan kemiğine yapışmış ve kalmış) olarak korunmuş "beyin ve deri kalıntıları", silolardan birinin içinde 3 bin 300 yıllık mühür ve hançer, bakır ve gümüş atıkları, çanak ve çömlek ile dokumacılıkta kullanılan pek çok el aleti, seramik malzemeler ele geçirilmişti.


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