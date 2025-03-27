Kütahya'da çocuklar 200 yıllık "Küpecik" geleneğini yaşattı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yaklaşık 200 yıldır sürdürülen gelenek kapsamında iftardan sonra gruplar halinde evleri gezen çocuklar, "Küpecik" manisi okuyarak şeker, çikolata ve harçlık topladı.
Kütahya
Çocukların iftar ile teravih namazı arasındaki vakitte gruplaşarak sürdürdüğü Küpecik geleneği, genellikle mahallelerde miniklerin bir başkan öncülüğünde toplanmasıyla gerçekleştiriliyor.
Evlere giden çocuklar, mani söyledikten sonra kapıyı açan kişiden harçlık istiyor. Mahalle sakinleri, çocuklara ya para ya da şeker, çikolata, çerez veriyor.
Şehitler Ortaokulu'nda öğrenim gören bir grup çocuk, Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar ile Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş'ın evini ziyaret ederek "Küpecik" geleneğini gerçekleştirdi.
Kaymakam Bahar ve Başkan Demirtaş, çocuklara harçlık ve çeşitli hediyeler takdim etti.
Küpecik manisi
Kütahyalı çocukların evlerden harçlık isterken söylediği Küpecik manisi şöyle:
"Heey! Küpecik, küpecik, yağdan baldan küpecik
Yağ olmazsa bal olsun, ev sahibi sağ olsun
Ev sahibi, evde misin? Evde değil, dağda mısın?
Dağda yılan kışlasın kışlasın
Allah biricik çocuğunuzu bağışlasın
Al yanaklı yenge, bal yanaklı yenge
Merdivenden in de gel, in de gel
Bizim sarı beşlikleri al da gel, al da gel
Kapı altında tırtıl, beşliği ver de kurtul."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.