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Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınıyor.
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Kültür

Kütahya'da çocuklar 200 yıllık "Küpecik" geleneğini yaşattı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yaklaşık 200 yıldır sürdürülen gelenek kapsamında iftardan sonra gruplar halinde evleri gezen çocuklar, "Küpecik" manisi okuyarak şeker, çikolata ve harçlık topladı.

Ali Eroğlu  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Kütahya'da çocuklar 200 yıllık "Küpecik" geleneğini yaşattı Fotoğraf: Ali Eroğlu/AA

Kütahya

Çocukların iftar ile teravih namazı arasındaki vakitte gruplaşarak sürdürdüğü Küpecik geleneği, genellikle mahallelerde miniklerin bir başkan öncülüğünde toplanmasıyla gerçekleştiriliyor.

Evlere giden çocuklar, mani söyledikten sonra kapıyı açan kişiden harçlık istiyor. Mahalle sakinleri, çocuklara ya para ya da şeker, çikolata, çerez veriyor.

Şehitler Ortaokulu'nda öğrenim gören bir grup çocuk, Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar ile Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş'ın evini ziyaret ederek "Küpecik" geleneğini gerçekleştirdi.

Kaymakam Bahar ve Başkan Demirtaş, çocuklara harçlık ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Küpecik manisi

Kütahyalı çocukların evlerden harçlık isterken söylediği Küpecik manisi şöyle:

"Heey! Küpecik, küpecik, yağdan baldan küpecik

Yağ olmazsa bal olsun, ev sahibi sağ olsun

Ev sahibi, evde misin? Evde değil, dağda mısın?

Dağda yılan kışlasın kışlasın

Allah biricik çocuğunuzu bağışlasın

Al yanaklı yenge, bal yanaklı yenge

Merdivenden in de gel, in de gel

Bizim sarı beşlikleri al da gel, al da gel

Kapı altında tırtıl, beşliği ver de kurtul."

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