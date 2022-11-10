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Kültür

Kütahya'da 900 kişilik koro, meydanda seslendirdikleri şarkıyla Atatürk'ü andı

Kütahya'da öğretmen ve öğrencilerden oluşan koro, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla şarkı seslendirdi.

Ramazan Doğan   | 10.11.2022
Kütahya'da 900 kişilik koro, meydanda seslendirdikleri şarkıyla Atatürk'ü andı Fotoğraf: Ramazan Doğan/AA

Kütahya

Kentteki özel bir eğitim kurumu tarafından Kütahya Belediyesi önündeki alanda düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 900 kişi bir araya geldi.

Öğretmen ve öğrencilerin söylediği "Nasıl Söylerim Öldüğünü" adlı şarkıya, çevredekiler ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Okulun müzik öğretmenlerinden Gamze Erkan, gazetecilere, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü unutulmaz bir etkinlikle anmak istediklerini anlattı.

Erkan, "Kurum olarak Atatürk'e verdiğimiz değeri güzel bir gösteri ile gösterelim istedik. Okulumuzdaki her kademeden öğrencilerimizin ve öğretmen arkadaşlarımızın katılımıyla koro oluşturduk. Bugün öğrencilerimiz için de unutulmaz bir gün oldu." dedi.

Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

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