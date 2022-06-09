'Kültürel Miras ve Arkeoloji, Polonya-Türkiye Arasında Yeni İş Birliği Platformu' konferansı düzenlendi
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, arkeoloji alanındaki uzun vadeli Polonya-Türkiye iş birliğini, iki ülke kültürlerinin karşılıklı olarak daha iyi anlaşılması için itici bir güç olarak gördüklerini belirtti.
Ankara
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan "Kültürel Miras ve Arkeoloji, Polonya-Türkiye Yeni İş Birliği Platformu" konferansı, Polonya'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlendi.
Konferansta konuşan Yazgı, Polonya ile diplomatik ilişkilerin 15. yüzyılda başladığını, ilişkilerin tesisinin 600. yıl dönümü nedeniyle 2014'te her iki ülkede de etkinlikler yapıldığını hatırlattı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının izinleriyle verilen kazı çalışmalarında Polonyalı ve Türk bilim insanları arasındaki iş birliğinin devam ettiğini belirten Yazgı, Konya'daki Çatalhöyük başta olmak üzere, Samsun Oymaağaç Höyüğü, Muğla Labraunda Antik Kenti, Aydın Aphrodisias Antik Kenti, Manisa Kaymakçı Yerleşimi, İstanbul Bathonea Antik Kenti kazılarıyla Antalya'daki sualtı kazı ve araştırmalarına Polonyalı uzman ve bilim insanlarının ekip üyesi olarak görev aldığını bildirdi.
"Polonyalı bilim insanlarının katkısını önemsiyoruz"
Yazgı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un himayesinde başlatılan Neolitik Dönem Araştırma Projesi kapsamında Göbeklitepe/Karahantepe kazılarına, Polonya Gdansk Üniversitesinden ekibin katıldığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu proje kapsamında yapılan kazı ve araştırma çalışmalarında daha fazla sayıda Polonyalı bilim insanı ve uzmanın katılarak Neolitik Dönem projemize katkı sağlanması Bakanlığımızca önemsenmektedir. Arkeoloji alanındaki uzun vadeli Polonya-Türkiye iş birliğini, aynı zamanda, Türkiye'de Polonyalıların ve Polonya'da Türklerin çalışmaları başta olmak üzere kültürlerimizin karşılıklı olarak daha iyi anlaşılması için itici bir güç olarak görüyoruz."
Yazgı, Polonya Wroclaw Üniversitesinde Türkoloji Çalışmaları Bölümünün kurulmasına ilişkin çalışmaların da Polonya-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesine ve yeni uzmanların yetiştirilmesine katkıda bulunacağına inandığını kaydetti.
Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Robert Trzeciak ise Türkiye ile ülkesi arasındaki siyasi ilişkilerin mükemmel olduğunu, bunun da iki ülke arasındaki etkili akademik ve bilimsel iş birliğine katkıda bulunduğunu belirtti.
Polonyalı ve Türk bilim insanlarının birlikte çalışarak tarihi gerçekleri ortaya çıkardığını söyleyen Trzeciak, söz konusu çalışmaların önemine vurgu yaptı.
Trzeciak, son 5 yılda 2,5 milyon Polonyalı turistin tatil için Türkiye'yi tercih ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin yüksek turizm standartları sayesinde bu sayı önemli oranda artacaktır. Yine de sayıları artırmak için hala bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Bunu sadece Antalya ve Alanya'nın güzel plajlarını değil, birlikte keşfedilen tarihi mirası da ortak bir çabayla ortaya koyarak yapabiliriz. Çatalhöyük veya Firuzköy yarımadasındaki gibi yerler birçok Polonyalı turisti çekebilir."
Polonya ile Türkiye arasındaki arkeoloji alanındaki iş birliğine katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Avcılar Belediyesi ve Türk ve Polonyalı bilim insanlarına teşekkür eden Trzeciak, "Bugün hepimiz Polonya-Türkiye iş birliğini desteklemek ve modern bilimin gelişmesine elimizden gelen her şekilde yardım etmek için buradayız. Bu muhteşem fırsat üzerinde birlikte çalışalım." ifadelerini kullandı.
Konferansın ardından Yazgı ve Trzeciak, Polonya'nın Ankara Büyükelçiliğindeki, İstanbul Bathonea Antik Kenti ve Çatalhöyük'te yapılan kazılar ve buluntuların fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.