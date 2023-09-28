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Kültür

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, "Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür." denildi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini duyurdu

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kültürel ve sanat değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi vizyonuyla çalışan Bakanlığın bu vizyon çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğine destek verdiği belirtildi.

Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümünde "Kanun Hükmü" adlı belgeselin yer aldığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmiş bulunuyoruz."

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