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Kültür

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sanatçı Ayten Gökçer'in ailesine taziyelerini iletti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden oyuncu Ayten Gökçer'in ailesiyle telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

İsa Toprak  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sanatçı Ayten Gökçer'in ailesine taziyelerini iletti

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Mehmet Nuri Ersoy, Gökçer'in kızı Aslı Gökçer Oba ile telefonda görüştü.

Ersoy, görüşmede cenaze programına ilişkin aileye destek olabilecekleri mesajını iletti.

Aslı Gökçer Oba ise Bakan Ersoy'a teşekkür etti.

Bakan Ersoy'un, Ayten Gökçer için İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda yarın düzenlenecek cenaze namazına katılacağı bildirildi.

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