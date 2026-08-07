Televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'yı ağırlayan Bakan Ersoy "Görüşmemizde ülkemizin kültür, sanat ve turizm alanındaki tanıtım gücünü artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulunduk, medya ve içerik üretiminin üstlenebileceği rolü ele aldık" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Acun Ilıcalı ile bir araya geldi Televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'yı ağırlayan Bakan Ersoy "Görüşmemizde ülkemizin kültür, sanat ve turizm alanındaki tanıtım gücünü artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulunduk, medya ve içerik üretiminin üstlenebileceği rolü ele aldık" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'yı Kültür ve Turizm Bakanlığında ağırladı.

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'yı Kültür ve Turizm Bakanlığımızda ağırladık. Görüşmemizde ülkemizin kültür, sanat ve turizm alanındaki tanıtım gücünü artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulunduk, medya ve içerik üretiminin bu süreçte üstlenebileceği rolü ele aldık. Türkiye'nin zengin kültürel birikimini ve eşsiz turizm değerlerini geniş kitlelerle buluşturacak yeni fikirler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ziyareti ve kıymetli değerlendirmeleri için Sayın Ilıcalı'ya teşekkür ediyorum."