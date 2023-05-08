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Kültür

Kültür Ocağı Vakfı "100 Yıllık Hikaye" yarışması düzenliyor

Kültür Ocağı Vakfı, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla "100 Yıllık Hikaye" başlıklı yarışma düzenliyor.

Aişe Hümeyra Akgün  | 08.05.2023 - Güncelleme : 08.05.2023
Kültür Ocağı Vakfı "100 Yıllık Hikaye" yarışması düzenliyor

İstanbul

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Abdullah Harmancı, Ali Ayçil, Emin Gürdamar, Necip Tosun ve Yıldız Ramazanoğlu yarışmada jüri üyesi olarak yer alacak.

Toplumun her kesimine açık olan yarışmada birinci 25 bin, ikinci 15 bin, üçüncü ise 10 bin lira para ödülü ile ödüllendirilecek. Yarışmada ayrıca ilk üçe giremeyen nitelikli bir esere de 5 bin lira teşvik ödülü verilecek.

Sonuçları 1 Ekim'de açıklanacak yarışmanın ödül töreni ise ekim ayı sonunda İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Yarışmaya 15 Ağustos'a kadar başvurulabilecek. Başvuru şartlarına ve yarışmayla ilgili detaylı bilgiye "www.kocav.org.tr" adresinden ulaşılabilecek.

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