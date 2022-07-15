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Kültür

'Külahıma Anlat' sinemaseverlerle buluştu

Kahramanmaraş'ta çekilen ve kentin dünyaca ünlü markası maraş dondurmasının konu edinildiği "Külahıma Anlat" filmi bu hafta seyircilerin beğenisine sunuluyor.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 15.07.2022
'Külahıma Anlat' sinemaseverlerle buluştu

İstanbul

Türkiye sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 3 film sinemaseverlerle buluştu.

Azerbaycan yapımı "Zehir Zemberek", bir bıçaklı saldırıdan sonra arkadaşları Şakir ile Rana'nın yardımlarıyla hayatına dönen Adil'in değişen yaşamını konu ediniyor.

Orkhan Mardan ve Taleh Yüzbeyov'un yönetmen koltuğuna birlikte oturduğu film, hem komedi hem de drama türünü hikayede bir araya getiriyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Taleh Yüzbeyov, Leman Merrih ve Nezaket Heyderova yer alıyor.

"Külahıma Anlat"

Kahramanmaraş'ta çekilen ve kentin dünyaca ünlü markası maraş dondurmasının konu edinildiği "Külahıma Anlat" filmi bu hafta seyircilerin beğenisine sunuluyor.

Dedesi zamanından beri aile işi olan dondurmacılığı sürdürmek için Kahramanmaraş'a dönen Mert'in başından geçenleri anlatan filmde, Okan Karacan, Tuğba Özay, Max Bendo, Naci Taşdöğen ve Ahmet Dursun oynuyor.

"Babil-i Cin"

Haftanın tek korku türündeki yapımı "Babil-i Cin"in yönetmenliğini Ahmet Yaşar Gümüş üstleniyor.

Film, cinlerin kendisine musallat olmasıyla kabus dolu günler geçiren bir kadının hikayesini ele alıyor.


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