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Kültür

Küçük yaşta tanıştıkları müzikle isimlerini dünyaya duyuruyorlar

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Devlet Konservatuvarına küçük yaşlarda adımını atan genç yetenekler, aldıkları eğitimle donanımlı hale gelerek katıldıkları uluslararası yarışmalarda isimlerinden söz ettiriyor.

Sefa Tetik  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Küçük yaşta tanıştıkları müzikle isimlerini dünyaya duyuruyorlar Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Kocaeli

Müzikoloji, bestecilik, flüt, geleneksel Türk müziği, gitar, keman, klarnet, kontrbas, piyano, trombon, Türk halk müziği, viyola ve viyolonsel sanat dallarında öğrencilere eğitim veren KOÜ Devlet Konservatuvarı, çocuk yaştan itibaren genç yeteneklere uzman kadrosu eşliğinde eğitim veriyor.

Ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü eğitimlerini konservatuvarda sürdüren öğrenciler, yeteneklerini uluslararası yarışmalarda da sergileme fırsatı buluyor.

Bu yıl da çeşitli ülkelerde düzenlenen 11 uluslararası yarışmaya katılan konservatuvar öğrencilerinden 11'i ödüllük performans gösterdi.

Küçük yaşlarda kapısından adım attıkları konservatuvarı uluslararası platformlarda temsil etmenin gururunu yaşayan genç müzisyenler, hayalleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

"Amacımız dünya standartlarında eğitim verebilmek"

KOÜ Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Gökçe Sarvan, AA muhabirine, konservatuarda geniş bir yelpazede farklı kademelerden öğrencilere eğitim verildiğini söyledi.

Sarvan, öğrencilerin yıl içerisinde uluslararası yarışmalardan çok sayıda ödül kazandığını, sadece üniversite öğrencilerinin değil ortaokul ve lisede eğitim gören küçük yaştaki öğrencilerin de birçok başarı elde ettiğini vurgulayarak, "Amacımız dünya standartlarında eğitim verebilmek çünkü bu çocuklarımız hem Türkiye'yi hem de üniversitemizi temsil ediyor. Yurt dışındaki orkestralar ve gençlik orkestralarında çalmaya gidiyor ve çok prestijli yarışmalarda dereceler alıyorlar." diye konuştu.

Özellikle Klasik Batı Müziği'nde küçük yaşta eğitim alınmasının önemine işaret eden Sarvan, "Küçük yaşta konservatuara başlayan öğrenciler çok iyi ilerleme kaydediyorlar. Bu sayede de dünya standartlarına yetişip onu geçebiliyorlar. Bu konuda öncü niteliği taşıyan yarışmalarda ülkemizi ve üniversitemizi temsil edebiliyorlar." dedi.

"Ünlü bir konser piyanisti olmayı istiyorum"

Bulgaristan'da düzenlenen "Heirs of Orpheus" yarışmasında ikinci olan piyano sanat dalı 12. sınıf öğrencisi Zeynep Eker, 8 yıldır KOÜ Devlet Konservatuvarında eğitim aldığını söyledi.

Yarışmada birden fazla eser sergilediğini aktaran Eker, yurt dışındaki yarışmalara katılmasında üniversitenin ve öğretmenlerinin desteğinin teşvik edici olduğunu kaydetti.

Eker, haftada 5-6 saat çalışma fırsatı bulduğunu dile getirerek, "Ünlü bir konser piyanisti olmayı istiyorum. Üniversite eğitimimi yurt dışında tamamlayıp turnelerde piyanist olarak çalmak istiyorum. Annemle babam müzik öğretmeni, çocukluğumdan beri müzikle iç içeydim, onlar da beni en iyi şekilde desteklediler. Halen elinden gelen her şeyi yapıyorlar. 10 yaşında buraya girme kararı aldım. O yüzden buralara kadar gelip yurt dışında yarışmalara katılabiliyorum." ifadelerini kullandı.

"Yurt dışında başarılı olup ülkemi ve okulumu gururlandırmak istiyorum"

İngiltere'de gerçekleştirilen "Uluslararası Vivaldi Müzik Yarışması"nda "mutlak birincilik" ödülünü kazanan keman sanat dalı 9. sınıf öğrencisi Elif Kosa da 5. sınıftayken başladığı konservatuvarda 4 yıldır eğitim aldığını belirtti.

Hedefinin, burada aldığı eğitimle yurt dışında başarılı olup ülkesini ve okulunu gururlandırmak olduğunu vurgulayan Kosa, "Yarışmada biraz stresliydim ama kendimi denemek ve geliştirmek için katıldım. Kazandığımı öğrenince de çok mutlu oldum. İlk defa katıldığım için böyle düşünüyordum, beklenmedik oldu." dedi.

Bulgaristan'da katıldığı Avrupa Müzik Akademisi Vakfı 9. Uluslararası Flüt Yarışması'ndan üçüncülük ödülünü alan flüt sanat dalı 12. sınıf öğrencisi Ceylin Ceylan ise ortaokulda başladığı konservatuvarda, lise son sınıfa geldiğini söyledi.

Anne ve babasının teşvik etmesiyle flüte başladığını dile getiren Ceylan, "Orkestraları dinlediğimde en çok hoşuma giden enstrüman flüt oldu, o yüzden bunu seçtim. İleride iyi bir solist olmak istiyorum. Hocalarımın bana verdikleri eğitim sayesinde ülkemi yurt dışında çok iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

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