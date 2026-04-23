Küçük Hanımlar, Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali Ankara'da düzenlenecek

DT'den yapılan açıklamaya göre, 2005'ten itibaren düzenlenen, bu yıl 21'incisi yapılacak festival kapsamında etkinlikler yarın saat 11.30'da Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak.

Festival programı kapsamında 13.30'da Devlet Tiyatroları Şinasi Sahnesi önünden hareket edecek kortej, şehir merkezine ulaşacak. Saat 14.00'te Kuğulu Park'ta açık hava etkinlikleri düzenlenecek, 15.00'te ise Akün Sahnesi'nde resmi açılış töreni yapılacak. Günün sonunda Fransa'dan Compagnie de la Liberté topluluğunun "Hayal Et" adlı oyunu sahnelenecek.

Açıklamada, festivalin Ankara'nın 30 farklı noktasında sanatseverlerle buluşacağı belirtilerek, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda, Avusturya, Brezilya, Gürcistan ve KKTC'den gelen ekiplerin sahneleyeceği 11 yabancı yapımın yanı sıra Devlet Tiyatrolarının 12 bölgesinden seçilen 24 yerli oyunun programda yer alacağı ifade edildi.

Festival kapsamında ayrıca 7 atölye çalışması düzenleneceği, Kamyon Tiyatro-Yürüyen Sahne projesiyle etkinliklerin salonların dışına taşınarak Ankara'nın farklı ilçelerinde çocuklarla buluşturulacağı belirtildi. Sergiler ve sosyal sorumluluk projeleriyle desteklenen festivalin, kenti bir hafta boyunca açık hava sanat alanına dönüştüreceği kaydedildi.

Devlet Tiyatrolarının, toplam 149 temsil ve çok sayıda etkinliğin yer alacağı festivalle çocukların hayal gücünü beslemeyi ve tiyatronun etkisini geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediği belirtilerek, tüm çocuklar ve aileleri sanatın birleştirici atmosferinde buluşmaya davet edildi.