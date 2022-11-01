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Kültür

"Kosova'da Tasavvuf Müziği Geleneği" başlıklı monografinin tanıtımı yapıldı

Kosova’nın başkenti Priştine’de "Kosova'da Tasavvuf Müziği Geleneği" başlıklı, Krenar Doli’nin hazırladığı monografinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Eren Beksaç   | 01.11.2022
"Kosova'da Tasavvuf Müziği Geleneği" başlıklı monografinin tanıtımı yapıldı

Priştine

Kosova Albanoloji Enstitüsü ve Kosova Kültür Bakanlığı desteğiyle düzenlenen tanıtıma, Kosova Albanoloji Enstitüsü Müdürü Hysen Matoshi, Yunus Emre Enstitüsü Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abas Jahjai ile çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

Monografinin yazarı Doli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitabı Gazi Üniversitesinde öğrenciyken doktora tezi olarak hazırladığını söyledi.

Kitabın, Kosova’daki cami ve tekkelerde yorumlanan ilahileri ele aldığını belirten Doli, "Kosova Cumhuriyeti'nde bulunan 9 tarikatı kapsayan bir araştırma. Tüm zikir ritüelinin her tarikatın tüm özelliklerini ayrı ayrı yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Doli, Arnavut edebiyatçıların tekke, cami ve medreselerde doğu edebiyatıyla tanıştıklarını, ondan ilham alarak eser ve şarkı yazmanın yanı sıra ünlü eserleri Arnavutçaya çevirerek de bu bölgede yaygınlaşmasına katkıda bulunduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından, monografide yer alan ilahiler Kosova ve Kuzey Makedonya’nın önde gelen tasavvuf müziği sanatçıları tarafından seslendirildi.

Hazırlanma aşaması yaklaşık 4 yıl süren monografi, Kosova’daki İslami kurumların gelişimi ve etkisi ile müzikal ve sosyo-kültürel bir fenomen olarak bu müziğin incelenmesini konu alıyor.

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