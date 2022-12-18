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Kültür

Körzüt Kalesi kalıntısında Urartu Kralı Menua'nın inşa ettirdiği ikinci tapınak bulundu

Van'ın Muradiye ilçesinde Urartular dönemine ait kalenin olduğu bölgede yürütülen kazı çalışmalarının bu yılki bölümü tamamlandı.

Necmettin Karaca   | 18.12.2022
Körzüt Kalesi kalıntısında Urartu Kralı Menua'nın inşa ettirdiği ikinci tapınak bulundu

Van

Van'da Urartular döneminde inşa edilen Körzüt Kalesi'nin kalıntılarının bulunduğu alanda bu yıl başlatılan kazı çalışmalarında ikinci tapınak ve oda mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Muradiye ilçesine bağlı Uluşar Mahallesi'ndeki kayalık alana Urartu Kralı Menua tarafından inşa ettirilen kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Müzesi başkanlığınca yapılan kazılarda önemli bulgulara ulaşıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sabahattin Erdoğan'ın bilimsel danışmanlığında, Muradiye Kaymakamlığı ve Belediyesinin de desteğiyle iki ay önce başlatılan kurtarma kazısında, rizalitsiz (köşe çıkıntısız) ikinci tapınak, bindirme tekniği ile inşa edilmiş taş örgü oda mezar kalıntısı ile çanak çömlek parçaları ve metal eserler bulundu.

Hava şartları nedeniyle bu yılki bölümü tamamlanan kazı çalışmalarının, gelecek yıl devam edeceği bildirildi.

"Buluntu çeşitliliğiyle önemli bir mezar"

Erdoğan, AA muhabirine, kale kalıntısının bulunduğu alanda bölgenin tarihine ışık tutacak önemli bulgulara rastladıklarını söyledi.

Buluntuların farklı dönemlerde kullanıldığını değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, bir süre önce kazılar sonucu ortaya çıkarılan tapınağın tespit edildiği alanda ikinci tapınağın bulunmasının şaşırtıcı olduğunu aktardı.

Kışın başlamasıyla kazılara ara verdiklerini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kazılarda Kral Menua tarafından yapıldığını düşündüğümüz ikinci tapınağı gün yüzüne çıkardık. Hemen yanında önemli bir mezarla karşılaştık. Alanda çok sayıda Urartu seramiği çıkarıldı. Burası kazı çalışmaları açısından önemli bir yer. Orta Çağ dönemine ait seramikler var. Bu seramiklerin ikinci kez kullanıldığını görüyoruz. Yine kalenin dışında çok önemli gördüğümüz bir nekropol bulunuyor. Burada çeşitli mezar türlerine rastladık. Bunlardan en önemlisi taş örgü mezarlar. Yine bölgeden bilinen taş örgü oda mezarlardan bir tanesini biz tespit ettik. Farklı olarak kapak taşı olmayan bir taş örgü mezardan söz ediyoruz. Bu anlamda bir yenilik olarak karşımıza çıkmakta. Buluntu çeşitliliğiyle de önemli bir mezar. Urartu dönemine ait çok sayıda seramikle birlikte çanak gömlek, metal eser var, ölü eşyası bulunuyor."

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