Dolar
28.52
Euro
30.42
Altın
1,960.84
ETH/USDT
1,886.00
BTC/USDT
35,370.00
BIST 100
7,889.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Kültür

Koruma ve bakım altındaki çocuklar için "Kitap Günleri" etkinliği başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlardaki bakım ve koruma altındaki çocukların katılımıyla "Kitap Günleri" etkinliği başladı.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Koruma ve bakım altındaki çocuklar için "Kitap Günleri" etkinliği başladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlardaki bakım ve koruma altındaki çocuklara yönelik Dünya Çocuk Kitapları Haftası etkinliklerinin düzenlendiği bildirildi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen Kitap Günleri etkinliği ile çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması, bilinçli okur-yazar olması, bilişsel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi, milli ve kültürel değerleri öğrenmesi, bireysel yeteneklerinin keşfedilmesi ve okuma kültürünün yerleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Masal-hikaye dinletileri düzenlenecek

Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler setinin yaş gruplarına uygun olarak çocuk bakım kuruluşlarında yer alacağı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Koruma ve bakım altındaki yabancı uyruklu çocukların bireysel ihtiyaçları da düşünülerek farklı dillerde kitapların Bakanlığa ait çocuk bakım kuruluşlarında yer alması sağlanacak. Koruma ve bakım altında bulunan çocukların katılımı ile alanında uzman kişiler tarafından hikaye okuma ve yazma atölyeleri oluşturularak, çocukların yetenekleri de gün yüzüne çıkarılacak. Çocuk bakım kuruluşlarında bulunan 4-10 yaş aralığındaki çocukların katılımı ile masal-hikaye dinletileri düzenlenerek çocukların hayal dünyalarının zenginleştirilmesi sağlanacak."

Çocuk kitabı yazarları ve hikaye anlatıcılarının katkı sağlayacağı, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının destek vereceği ve yıl boyunca sürecek programla, çocukların birçok alanda gelişimlerine katkı sağlamanın hedeflendiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: 6 Şubat depremleriyle ilgili davalarda yeni bir usul uygulanacak
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
"Kuzey ışıkları"nın kutuplar dışındaki ülkelerde "görsel şölenini" giderek artırması bekleniyor
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Katar'da "Yırtıcı Şahin-5 Tatbikatı"na katıldı

Benzer haberler

Koruma ve bakım altındaki çocuklar için "Kitap Günleri" etkinliği başladı

Koruma ve bakım altındaki çocuklar için "Kitap Günleri" etkinliği başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "evlilik kredisi vaadi"ne karşı uyardı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sokakta kalan kimsesizler için "konaklama genelgesi"

Kadın konukevi sakinlerine meme kanseri taraması yapıldı

Kadın konukevi sakinlerine meme kanseri taraması yapıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "internette satılığa çıkarılan kız" haberlerine ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "internette satılığa çıkarılan kız" haberlerine ilişkin açıklama
Bakanlığın Aile Eğitim ve Evlilik Öncesi Eğitim programlarıyla 5,3 milyon kişiye ulaşıldı

Bakanlığın Aile Eğitim ve Evlilik Öncesi Eğitim programlarıyla 5,3 milyon kişiye ulaşıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet