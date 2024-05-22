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Kültür

Koruma altındaki Van kedilerinden birinci doğum döneminde 70 yavru elde edildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde koruma altında tutulan Van kedilerinden, birinci doğum döneminde 70 yavru elde edildi.

Yılmaz Kazandıoğlu  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Koruma altındaki Van kedilerinden birinci doğum döneminde 70 yavru elde edildi

Van

Kendine has özellikleri, beyaz tüyleri ve farklı göz renkleriyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedisinin neslinin korunması ve sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki Kedi Villası'nda yürütülen çalışmalar kapsamında koruma altında tutulan kedilerden damızlık için ayrılanlar, yılın ilk doğum dönemini tamamladı.

35 dişi kedinin dünyaya getirdiği 70 yavru, anneleriyle merkezdeki odalarda özel bakıma alındı.

Merkeze gelen ziyaretçiler de hem yenidoğan yavrular hem de diğer kedilerle yakından ilgileniyor, onlara mama vererek fotoğraf çekiyor.

Merkez müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine, kedilerin yılda üç kez doğum yaptığını söyledi.

Birinci dönemde kedi villasındaki 35 dişi kedinin doğum yaptığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Doğumlar bitti ve yavrular büyüyor. Bu yılın ilk dönem doğumlarından memnunuz. Düşündüğümüzün üzerinde yavru sayımız var şu anda. Böyle devam ederse yılı hedefimizden çok daha yüksek bir yavru sayısıyla kapatabiliriz. Şu anda 70 yavrumuz var. Her yıl bir önceki yıldan daha üst bir rakama ulaşmaya çalışıyoruz. Geçen sene yüzde 10'luk bir artış kaydettik. Bu sene o rakamın üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Burada damızlık anne ve babalar sürekli kontrol ediliyor. Her yıl değerlendirmeye tabi tutuluyorlar ve 5 yıllık geçmişlerini kontrol ederek biz damızlık seçimine karar veriyoruz."

Orijinal Van kedisinin sayısını her yıl artırdıklarını ifade eden Kaya, bütün yönleriyle Van kedisinin özelliklerini taşıyan yavrular elde etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Doğru çiftle iyi yavruları elde etmeye çalıştıklarını vurgulayan Kaya, "Daha çok yavru elde etme imkanına sahip olabiliriz ama bu sefer ıslahtan taviz vermemiz gerekiyor. Biz buna asla yanaşmıyoruz. Bizim için önemli olan şey şudur? Orijinale en yakın yavru. Bu ilkemiz doğrultusunda ıslah çalışması yürütüyoruz ve Van kedisinin orijinal formlarını artırmaya çalışıyoruz. Doğumları 3 parti şeklinde gerçekleştiriyoruz. Birinci dönem doğumlar beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. İnşallah bunu ikinci ve üçüncü dönemde de devam ettiririz." diye konuştu.

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