Dolar
35.43
Euro
36.61
Altın
2,713.31
ETH/USDT
3,310.00
BTC/USDT
98,503.00
BIST 100
9,866.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor.
logo
Kültür

Konya Büyükşehir Belediyesinin müzeleri 2024'te 1 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladı

Konya Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı müzeleri, geçen yıl 1 milyon 132 bin kişi ziyaret etti.

Aleyna Kartal  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Konya Büyükşehir Belediyesinin müzeleri 2024'te 1 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladı

Konya

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hayata geçirdikleri müzeler ve tanıtım merkezlerinin Konya turizminin gelişimine büyük katkı sağladığını aktardı.

Altay, Büyükşehir Belediyesinin kültürel ve tarihi mirasın tanıtımı amacıyla hayata geçirdiği projelerin büyük ilgi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezimiz, Darü'l-Mülk Sergi Sarayı, Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezimiz, Depo No:4 ve İrfan Medeniyeti Araştırma ve Araştırma Merkezimiz, 2024 yılında 1 milyon 132 bin ziyaretçiyi ağırladı. Misafirlerimizin şehrimize ve müzelerimize ilgisinin her yıl artması, bizler için mutluluk verici. Konya'mızın turizm potansiyelini artırmak ve şehrimizin kültürel kimliğine değer katmak için çalışmalarımıza titizlikle devam edeceğiz. Tüm misafirlerimizi her mevsim Konya'ya bekliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa'yı resmi törenle karşıladı
TCG Gelibolu fırkateyni, Libya açıklarında helikopterle havada yakıt ikmali yaptı
TRT, Arap Devletleri Yayın Birliğine ortak üye seçildi
Milli basketbolcu Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü yeniden tutuklandı

Benzer haberler

Konya Büyükşehir Belediyesinin müzeleri 2024'te 1 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladı

Konya Büyükşehir Belediyesinin müzeleri 2024'te 1 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladı

Antalya'da müze ve ören yerleri 2024'te 3 milyon 252 bin ziyaretçi ağırladı

Giresun Müzesi arkeolojik ve etnografik eserleriyle ilgi görüyor

Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi ziyaretçi sayısını artırdı

Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi ziyaretçi sayısını artırdı
Kızlar Manastırı 2024'te "özel anların" çekim merkezi oldu

Kızlar Manastırı 2024'te "özel anların" çekim merkezi oldu
"Kehanet merkezi" Apollon Tapınağı, 2024'te 132 binden fazla ziyaretçi ağırladı

"Kehanet merkezi" Apollon Tapınağı, 2024'te 132 binden fazla ziyaretçi ağırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet