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Kültür

"Konuşma Dili Olarak Türkçe Çalıştayı"nın ikincisi Ankara'da yapıldı

Türk Dil Kurumunca (TDK) düzenlenen "Konuşma Dili Olarak Türkçe Çalıştayı"nın ikincisi Ankara'da yapıldı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
"Konuşma Dili Olarak Türkçe Çalıştayı"nın ikincisi Ankara'da yapıldı

Ankara

TDK Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ve Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Harun Şahin'in yanı sıra kurum uzmanları ile yayıncılar, spikerler ve sunucular katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını Prof. Dr. Mert ile başspiker ve TDK Bilim Kurulu Üyesi Şener Mete yaptı.

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Prof. Dr. Mert, Türk Dil Kurumunun, kuruluş, ilke ve amaçları hakkında bilgi verdi, kurumun, Türkçenin Türk kültür coğrafyasında iletişim dili olmasını sağlamak amacıyla önemli adımlar attığını belirtti.

Özellikle Türk dünyasını ortak bir alfabede buluşturmak gayesiyle atılan her adımda yer aldıklarını belirten Mert, ortak alfabenin Türk halkları için önemine değinerek kurumun derlem tabanlı sözlük projesi hakkında bilgi verdi.

Ankara'da 18 Nisan 2024'te yapılan 1. Konuşma Dili Olarak Türkçe Çalıştayı'nda sunulan 18 bildiriyle Türkçe ile ilgili hatalar ve çözüm önerileri üzerinde durulduğunu belirten Prof. Dr. Osman Mert, bu çalıştayda da konuşma dilindeki hatalar ve çözüm önerilerinin çeşitli yönleriyle kapsamlı şekilde ele alındığını ifade etti.

Kapanışla birlikte dört oturum şeklinde düzenlenen çalıştayda, alanında uzman spikerler 19 bildiri sundu.

Program, tartışma ve sonuç bildirgesinin hazırlanmasının ardından yapılan kapanış oturumuyla sona erdi. Etkinliğin bitiminde TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, katılımcılara teşekkür belgesi takdim etti.

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