Dolar
18.22
Euro
18.07
Altın
1,713.37
ETH/USDT
1,668.80
BTC/USDT
19,901.00
BIST 100
3,399.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Komana Antik Kenti'nde bu seneki kazı çalışmaları tamamlandı

Tokat'ta, Komana Pontika Antik Kenti'nde bu yıl yürütülen kazı çalışmaları sona erdi.

Ekber Türkoğlu   | 06.09.2022
Komana Antik Kenti'nde bu seneki kazı çalışmaları tamamlandı Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Kazı Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas, AA muhabirine, bu sene kazı çalışmalarını Hamamtepe bölgesinde sürdürdüklerini söyledi.

Bu yıl antik kentte 40 gün çalışma yaptıklarını belirten Erciyas, "6 ülkeden katılımcımız oldu. Bilim insanları bize katılarak, kazıda çıkardığımız eserleri değerlendirdi. 12 kişilik bilimsel heyet ve 15 işçi ile çalışmalarımızı sürdürdük. 2022 yılında hedeflediğimiz tüm çalışmaları gerçekleştirdik. Bu sene 45 günlük çalışma yürüttük." dedi.

Komana Pontika Antik Kenti

Kaynaklara göre, Mitridat Krallığı'nın yönetiminde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika, Anadolu tanrısı Ma'ya adanmış kutsal bir alandı. Aynı zamanda ticaret merkezi olan bölge, o dönemde kutsal alanda düzenlenen festivaller, zengin pazar yeri ve kenti çevreleyen verimli arazisiyle Anadolu'nun tüm bölgelerinden ziyaretçi çekiyordu.

ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen Komana Pontika Arkeolojik Araştırma Projesi, Orta Karadeniz Bölgesi'nin klasik çağ kenti Komana Pontika'nın konumunu belirlemek ve kent dokusunu anlamak amacıyla 2004 yılında uygulamaya konulmuştu.

Gümenek Hamamtepe bölgesindeki yüzey araştırmalarının ardından antik kentin gün yüzüne çıkartılması için kazı çalışmaları başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eren operasyonlarında yılbaşından bu yana 82 terörist etkisiz hale getirildi
Gaziantep'te vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Komana Antik Kenti'nde bu seneki kazı çalışmaları tamamlandı

Komana Antik Kenti'nde bu seneki kazı çalışmaları tamamlandı

Bakan Ersoy: Ülkemizi 7 ayda ziyaret eden kişi sayısı 26 milyona ulaştı

Emine Erdoğan, Tokat'ta "Bereket Hasadı Programı"na katıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet