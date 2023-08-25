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Kültür

Kolombiya'da, TMV tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı etkinliği düzenlendi

Kolombiya'nın ikinci büyük kenti Medellin'de, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ülke temsilciliği tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı kutlamaları kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Sinan Doğan  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
Kolombiya'da, TMV tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı etkinliği düzenlendi

Antioquia

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Medellin Belediyesi dünyada 30 yıl içerisinde büyük değişimler yaşanacağı düşüncesiyle "dünyada değişim" başlığıyla küresel ölçekte etkin ülkelere ilişkin faaliyetler düzenliyor.

Bu kapsamda Medellin'deki San Javier Kütüphanesinde, çok sayıda kişinin katılımıyla Türkiye'nin 100. yılı etkinliği gerçekleştirildi. 300'ü aşkın kişinin katıldığı etkinlikte yerel müzik grupları performans sergiledi, kütüphane üyeleri de Türkiye hakkında bilgi edindi.

Etkinlikte konuşan TMV Kolombiya Temsilcisi Doç. Dr. Öner Buçukcu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yıl 100. Yılı'nı kutlayacağını hatırlatarak, bu programı Türkiye dostları ile yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Buçukcu, etkinlik vesilesiyle Türk tarihi ve kültürü hakkında çeşitli materyalleri beraberinde getirdiklerini ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra emperyalizme karşı umut ışığının güçlü bir sembolü oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarına şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Programın ardından katılımcılar, TMV ve kütüphane yönetimi tarafından hazırlanan materyalleri inceledi. Burada ziyaretçilere hediyeler de takdim edildi.

Medellin Belediyesi Kütüphaneler Koordinatörlüğü ile TMV'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı'nın Medellin dışında da kutlanması hususunda prensipte anlaştığı bilgisi paylaşıldı.

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